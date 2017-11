Ny berider i Frederikshavn Rideklub

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Rideklub (FRK) har ansat Jan Søgaard i klubben som berider og daglig leder fra 1. januar 2018.

Jan Søgaard blev udlært berider i 1996. Han var i lære under Per Skjærbæk i Thisted og Holger Sørensen i Hjørring.

Jan har stor erfaring i at drive en klub og har været berider og daglig leder først 2 år i Sportsrideklubben Thisted, Sydthy Rideklub i 6 år, Sportsrideklubben Lerbæk i knap 10 år og sidst i Hjørring Rideklub de seneste 2,5 år.

Frederikshavn Rideklub stod uden berider, da den nuværende berider og daglige leder Peter Koefoed-Holm, fik et tilbud han ikke kunne sige nej til, og valgte at opsige sin stilling pr. 1. december 2017.

Stor erfaring

Jan Søgaard har ikke bare bred erfaring som berider, leder og underviser, men også som rytter har han stor erfaring. Han har startet stævner på S-plan i springning og Grand Prix dressur. Jan vil således i høj grad kunne favne den bredde, medlemmerne i Frederikshavn Rideklub repræsenterer.

Jan Søgaard har indtil nu udlært tre trænere og tre beridere og kommer til Frederikshavn Rideklub med to beriderlever: 1. års eleven Kristina Krogshave Christiansen og Nana Christine Christiansen, som tidligere har været i klubben under Dennis Fisker. Nana afslutter sin berideruddannelse til sommer. Samtidig overtager Jan Peter Koefoed-Holms beriderelev Mathilde Sandgaard.

Fast springtræner

Ud over ansættelsen af Jan Søgaard har klubben klubben pr. 1. december ansat Søren Hedegaard som fast ugentlig springtræner. Sammen med Mai-Britt Petersen, som står for klubbens elevafdeling, vil Frederikshavn Rideklub gå ind i 2018 med et rigtigt stærkt hold på undervisningsfronten.

Jan Søgaard glæder sig også til et nyt kapitel i Frederikshavn.

- Jeg ser frem til at starte i Frederikshavn Rideklub og hilse på klubbens personale og medlemmer. Frederikshavn Rideklub er kendt som en klub med stor frivillig opbakning og sammenhold - det glæder jeg mig til at blive en del af", siger Jan Søgaard.

I Frederikshavn Rideklub glæder man sig også til at byde Jan velkommen:

- Jan er en meget dygtig og erfaren berider og vi ser frem til at få glæde af hans kompetencer. Jan har stor erfaring i at drive en rideklub og vi glæder og til et godt og konstruktivt samarbejde, fortæller formand Carsten Kjær.

Bredde og elite

Frederikshavn Rideklubs motto er: "Både for bredden og eliten", hvilket afspejles i klubbens mange undervisningstilbud. Ud over muligheden for eneundervisning har klubben 28 hold, der favner bredt - fra nybegyndere til rutinerede ryttere, handicapridning, springhold og ikke mindst tante/onkel-hold.

Frederikshavn Rideklub er en af Danmarks smukkest beliggende rideklubber og fremstår i dag som et moderne ridecenter med to ridehaller, tre udendørs dressurbaner, to udendørs springbaner med internationale mål, solarium, tre vaskepladser samt et dejligt stort klublokale. Med Jan Søgaard i spidsen vil Frederikshavn Rideklub fortsat tilbyde undervisning i både spring og dressur på alle niveauer, og det vil være muligt at få heste sat i ridning.