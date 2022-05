Ny børnetøjsforretning åbner i centrum af Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:En ny børnetøjsforretning slår døren op torsdag 19. maj klokken 8.00. Butikken hedder NAME IT ligesom tøjmærket, som de sælger.

Butikschef Maria Christensen glæder sig til at møde kunderne, og siger, at det er en god idé at komme fra starten.

- De første 20 kunder i køen får et guldkort til -50% på hele købet. Fra kl. 8-10 vil der være -30% på hele butikken, fortæller hun og holder en kort pause med at hænge børnetøj på bøjler.

Derefter fortsætter åbningsfesten til og med lørdag d. 21 Maj, hvor der vil være -25% på hele butikken.

NAME IT kæden, der er en del af den danske Bestsellerkoncern, har længe haft et godt øje til Frederikshavn, og har nu fundet et velegnet lokale midt i gågaden.

- Vores sortiment er inddelt i 4 produktlinjer, der dækker børns behov fra de er nyfødte til de kan passe voksenmoden. Vores str. går fra str. 50-164, fortæller Maria Christensen, der ligesom salgsassistenten Monica Kjær Nielsen, har masser af butikserfaring. De har begge haft egne butikker i Frederikshavn og Sæby.

Her ses hele holdet i byens nye børnetøjsforretning fra venstre er det butikschef Maria Christensen, salgsassistent Monica Kjær Nielsen, og salgspigerne Sophia Juel og Tascha Fuglsang. Foto: Claus Søndberg

De er fire i alt i forretningen, så du kan også møde Sophia Juel og Tascha Fuglsang.

Hos NAME IT ser de verden gennem børnenes øjne.

- Vores kreativitet har rødder i børns livsglæde og frie måde at tænke på. Vi klæder babyer, børn og teens på til enhver lejlighed og altid med stil. Vi skaber tidssvarende tøj til børn og teens til overkommelige priser, altid med et øje på de voksnes modeverden, så vi kan skabe individuelle looks på baggrund af de seneste trends, forklarer Gitte Frank fra hovedkontoret i Brande, som er med i Nordjylland i forbindelse med butiksåbningen.