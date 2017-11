Ny Cup-koordinator i FfI

FREDERIKSHAVN: FfI Fodbold har fundet sin nye Cup No.1-koordinator.

Det bliver Jette Varmløse, der afløser Henrik Andersen, som FfI afbrød samarbejdet med for få uger siden.

- Jeg er rigtig glad for, at Jette Varmløse har sagt ja til jobbet som vores nye koordinater for cuppen. Jette kommer fra et job ved Turisthus Nord, hvor hun i mange år har haft fokus på turisme og værtskab. Det er begge vigtige kvaliteter for arbejdet som Cup No.1-koordinator, udtaler Anders Brandt Sørensen, formand for Ffi Fodbold, til klubbens hjemmeside.

Jette Varmløse glæder sig til det nye job.

- Jeg er frederikshavner og har altid været glad for både foreningslivet og udviklingen af Frederikshavn kommune som turismedestination. Derfor glæder jeg mig til at komme i gang med jobbet, som jeg gerne vil være med til at gøre til en af de største sommerferieevents i vores kommune.

Ffi Fodbold har nu et godt team til cuppens gennemførelse og vil samtidig arbejde med en struktur for den kommende cup 2018, som vil sikre, at Ffi’s medlemmer kan være med til at levere en god cup med spændende nye ideer.

- Udover vores dygtige ansatte har vi rigtig mange i klubben, som har et stort bankende FfI-hjerte. Den energi skal være med til at styrke cuppen og klubben. Ikke mindst til glæde for vore børn og unge, slutter Anders Brandt Sørensen.