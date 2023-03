Ny dagligvarebutik med rumænske specialiteter

Når man bor i et fremmed land, er der ikke noget skønnere end at sætte tænderne i sit hjemlands specialiteter. Det er nu en mulighed for de ganske mange rumænske familier, der har bosat sig i Frederikshavn og resten af Nordjylland, idet Patria’s Food har åbnet en butik med rumænske fødevarer på Rådhus Allé i Frederikshavn.

Patria’s Food findes i dag i Esbjerg, Kolding, Horsens og Hammel samt altså Frederikshavn. Daglig leder af butikken på Rådhus Allé, Mihaela Buta, fortæller, at der de første uger har været kunder fra hele Nordjylland, flest selvfølgelig fra Frederikshavn-området. Her bor der mange rumænske familier, der arbejder i landbruget, fiskeindustrien og i de maritime industrier. De har helt tydeligt savnet at kunne købe deres hjemlands fødevarer.

- Der kommer også danske kunder i butikken. Folk som er nysgerrige på de rumænske produkter og har lyst til at prøve noget nyt. Alle er velkomne, siger Mihaela Buta.

Ud over rumænske fødevarer har Mihaela også et lille udvalg af rumænsk brugskunst, bl.a. keramik og rumænsk påskepynt til den forestående højtid.