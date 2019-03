SKAGEN: Ny direktør på Ruths Hotel i Skagen per 1. juni 2019 bliver den erfarne hotelmand Tom Boye, som - sammen med CFO Steen Thygesen, danner den nye direktion.

Samtidig indtræder nuværende direktør Peter Christian Bühlmann Jensen i bestyrelsen.

- Samlet vil den nye konstruktion styrke den daglige ledelse, fortsætte hotellets gode ry samt iværksætte nye visioner og vækstmuligheder, oplyser Ruths Hotel i en pressemeddelelse.

Elsker at løbe stærkt

Tom Boye, som oprindeligt er uddannet tjener fra Hotel Scheelsminde i Aalborg, kommer fra en tilsvarende stilling som direktør på Montra Skaga i henholdsvis Hirtshals og Hanstholm.

Han har desuden international ledelseserfaring fra hoteller i Tyskland, Frankrig og England. Tom Boye er en aktiv nordjyde, godt gift med Helle og har - på trods af sit store engagement i hotelverdenen - alligevel haft tid til at gennemføre 17 maraton plus 96 halvmaraton.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at komme i gang, og jeg glæder mig især til at møde gæster og ansatte. Og jeg er sikker på, at det hele nok skal komme til at fungere perfekt. Jeg er helt tryg ved den støtte jeg får fra Peter Christian, Steen og resten af teamet, som jo alle har et indgående kendskab til de ansatte, gæsterne samt hele lokalområdet, siger han.

Holdt hvad han lovede

Da Peter Christian Bühlmann Jensen tiltrådte som direktør for Ruths Hotel i 2010, lovede han at vende et større økonomisk underskud samt at styrke hotellets branding.

Brandingprocesserne blev sat i værk, og økonomien kom i plus på tre år som lovet. Samtidig forelskede Peter sig i stedets historie, muligheder, gæster og de mange skønne begivenheder, som foregår i og omkring hotellet og Skagen - og på den måde gik der hurtigt mere end tre år.

Peter Christian Bühlmann Jensen fortæller:

- Jeg har mødt så mange skønne mennesker heroppe blandt vores dygtige ansatte, de mange herlige gæster og alle de lokale. Hele tiden har jeg haft fokus på at udvikle vores hotel, så tiden er bare fløjet af sted og tre år er hurtigt blevet til ni. Det forpligter nemlig, når folk vender tilbage igen og igen. De forventer at møde det de kender samtidig med, at de ønsker at opleve noget nyt og spændende.

Fortsætter sæsonen ud

Peter Christian Bühlmann Jensen vil være at finde på Ruths Hotel helt frem til højsæsonens afslutning i september, hvorefter han fortsætter som aktivt bestyrelsesmedlem.

Undervejs vil Peter introducere den nye direktør Tom Boye for de mange stamgæster og dermed sikre, at overgangen bliver så nem for alle - både for den nye direktør og for de mange gæster og ansatte.

Hotellets nye direktør Tom Boye vil også få støtte fra stedets lokalkendte CFO, Steen Thygesen, som har været ansat på Ruths Hotel siden 2006, hvor han har arbejdet med økonomi og strategisk udvikling af stedets identitet.

Steen Thygesen har arbejdet professionelt med regnskab i mere end 25 år, og har desuden en baggrund som selvstændig i restaurationsbranchen.