Ny festival i Skagen

SKAGEN: For første gang har der i denne weekend været vandrefestival i Skagen og mere end 100 mennesker har tilmeldt sig. Festivalen åbnede torsdag med tale fra Frederikshavn Kommunes borgmester, Birgit S. Hansen, hvorefter der var aftensmad i Restaurant Skagen Strand og live musik.

Skagen Strand Hotel og Feriecenter har som ambition, at festivalen skal blive en tilbagevendende begivenhed.

- Nu er det første gang vi afholder festivalen, og efterfølgende skal vi evaluere weekenden, så vi finder ud af, om vi skal ændre noget til de kommende år, siger marketingskoordinator i Skagen Strand Hotel og Feriecenter Marian Jacobsen.

En af de tilmeldte er Erik Ravn-Jensen, og for ham er vandring et dejligt afbræk.

- Det fede er den afslapning, der er i at gå. Jeg plejer at sige, at det er ren terapi. Og der er en skøn veksling mellem at gå og snakke med nogen, eller bare falde bagud og nyde de omgivelser, man befinder sig i, siger Erik Ravn-Jensen.