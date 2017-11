Ny fredagscafé i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Manglen på faglært arbejdskraft får flere virksomheder i Frederikshavn Kommune til at gå nye veje.

Derfor er flere parter gået sammen om at arrangere fredagscafé for elever og lærlinge på tværs af virksomhederne i hele kommunen.

Formålet er klart; at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse ved at skabe et styrket ungdomsmiljø omkring elever og lærlinge.

- Vi hører ofte, at de unge vælger at gå gymnasievejen, fordi der er et større socialt fællesskab end på erhvervsuddannelserne, og selv om søgningen til erhvervsuddannelserne i Frederikshavn Kommune er stigende, har vi brug for at endnu flere vælge en erhvervsuddannelse for at kunne imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på faglært arbejdskraft, udtaler Poul Knudsgaard, der er direktør hos MAN Diesel & Turbo.

Under Kranen

De maritime lærlingekoordinatorer i MARCOD er teamet op med den lokale kulturinstitution Det Musiske Hus og Frederikshavn Kommune, der selv har mange elever, om at arrangere fredagscaféen Under Kranen

Det kommer til at foregå fredag 10. november klokken 15-18 i Maskinhallen i Frederikshavn.

Borgmester Birgit S. Hansen opfordrer virksomhederne til at sende deres elever til træf Under Kranen i sagens tjeneste:

- Under Kranen er et nyt mødested for elever og lærlinge, hvor de kan mødes på tværs af fag og køn. Vi har virksomheder i kommunen, hvor der er mange drenge og andre, hvor pigerne er i overtal. Nu får de en mulighed for at skabe relationer og nye venskaber med andre unge, de ellers ikke møder. Og så håber vi, at Under Kranen kan bane vejen for et nyt, spirende ungemiljø i Frederikshavn Kommune, siger hun.

Maskinhallen er i forvejen et sted, hvor der er flere aktiviteter for unge, eksempelvis Ventilen, Filmmaskinen og FREMWERK, så derfor var det et naturligt sted at lægge fredagscaféen Under Kranen. Arbejdsgruppen bag vil forsøge at få arrangementet til at være en tilbagevendende begivenhed, men vil gerne have de unge til selv at være med til at arrangere de fremtidige caféer.