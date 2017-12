Ny jobcafé til unge mellem 18 og 30 år

FREDERIKSHAVN: Der findes rigtig mange tips og gode råd til, hvordan en ansøgning skal se ud, og det kan være svært at finde vej ind på arbejdsmarkedet, når man skal have sit første job.

Det vil en ny job-café i Frederikshavn Kommune nu hjælpe unge med.

StepRock Café hedder tilbuddet, der retter sig mod unge mellem 18 og 30 år, som har brug for en hjælpende hånd med at lave CV og skrive ansøgninger.

Det kan være unge, der egentlig er klar til uddannelse, men mangler et arbejde indtil uddannelsen begynder. Og det kan være unge, der søger en læreplads, unge der har en uddannelse, men ikke et job, osv.

Fælles for dem er, at de endnu ikke har opbygget en grundmodel af en ansøgning og et CV og fået lagt en strategi for at lykkes med at finde et job.

- Vi glæder os rigtig meget over at kunne tilbyde de unge hjælp til jobsøgning. Vi ved jo, at det kan være super svært at skulle sælge sig selv i en jobansøgning, og at det kan virke uoverskueligt. På den anden side, så handler det jo også om at kaste sig ud i det, og få gjort sine erfaringer med hvad som virker, og at det er en helt naturlig proces måske at skulle sende mange ansøgninger, før man finder frem til et job. Under alle omstændigheder så hjælper forberedelse, også mentalt, siger Anja Westerberg, der er den ene af to undervisere fra Ungeenheden i Frederikshavn Kommune, der tager i mod de unge i caféen.

Alle unge - mellem 18 og 30 år - er velkomne til at komme forbi til konkrete råd, undervisning og vejledning. StepRock Café har åbent hver torsdag fra 14.30 til 16.30. Adressen er Hånbækvej 32A i Frederikshavn.