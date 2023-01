Ny kæmpebutik på vej: Skal ansætte 30 nye medarbejdere

FREDERIKSHAVN: Det er snart et års tid siden, at den nye "Power" i Frederikshavn blev annonceret.

Nu er kæden så klar til at ansætte de medarbejdere, der skal lange elektronik og hvidevarer over disken i Powers nye varehus i Frederikshavn. Varehuset bliver kædens første i Vendsyssel og forventes at åbne i løbet af foråret 2023.

I alt søges der omkring 30 nye medarbejdere fordelt på ledere, sælgere, kassemedarbejdere, kundeservice og andet. Og for at give de interesserede en forsmag på, hvordan det er at arbejde i Power, har kæden arrangeret et informationsmøde på Hotel Jutlandia 9. januar fra klokken 17.00 til 19.00.

- Vi er allerede så småt i gang med rekrutteringen i Frederikshavn, men når så mange nye stillinger skal besættes på en gang, så kræver det selvfølgelig en ekstra indsats. Derfor har vi arrangeret et informationsmøde, hvor interesserede frederikshavnere kan komme og blive klogere på Power, det nye varehus og de mange forskellige jobtyper, som vi får brug for i den nye butik, siger Powers administrerende direktør, Jesper Boysen, i en pressemeddelelse.

Medarbejderne skal i øvrigt gennem et længere oplæringsforløb inden den officielle butiksåbning.

Varehuschef er ansat

Varehuschefen til den kommende butik er i øvrigt allerede ansat. Det er 27-årige Jonas Sørensen, der oprindeligt kommer fra Dronninglund.

Jonas Sørensen har erfaring fra tidligere stillinger i telebranchen - og senest har han været ansat i Just Eat. Men nu glæder han sig at arbejde hos Power, hvor han har hæftet sig ved kulturen.

- Det er en af de ting, jeg på forhånd har lagt mærke til set udefra - at der er en helt særlig kultur i Power. Og det er netop, hvad jeg er blevet mest positivt overrasket over ved at starte i kæden: Den her meget stærke hunger efter at lykkes. Samtidig med at man bedriver god service for kunderne. Den kombination glæder jeg mig at føre videre i den nye butik, siger Jonas Sørensen i en pressemeddelelse.

Det nye Power-varehus ligger på Grønlandsvej 22 og butikken bliver på omkring 2200 kvadratmeter. Butikken i Frederikshavn bliver kædens butik nummer 24 - den første Power-butik åbnede i Glostrup tilbage i 2015.