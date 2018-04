Ny klub er klar i Ørnedalen

SÆBY: Efter cirka 20 års pause med speedway på Ørnedalsbanen i Sæby bliver der nu taget initiativ til at starte en klub op igen.

Ægteparret Ditte og Kevin Pedersen, der begge er aktive speedwaykørere, har i første omgang oprettet Facebook-gruppen "Os der vil have speedway tilbage til Sæby". De håber med denne gruppe, at "det kan komme ud til folk, at vi kæmper for en ny speedway bane i Sæby, og at der er ildsjæle derude, der vil hjælpe og lægge kræfter i at få en klub på benene i igen".

Gruppen har allerede fået 550 medlemmer.

- Det går desværre lidt trægt med at få nogle til at tegne medlemskab i støtteforeningen, hvilket koster 100 kroner, fortæller Kevin Pedersen.

Kevin R. Pedersen har trukket én af sine speedway maskiner ud i forårssolen. Han og familien kører til Tyskland i weekenden for at træne, så alt materiellet skal pakkes i bilen.

- I forsøget på at gøre opmærksom på vores eksistens og for at få flere medlemmer fik vi lov til at have vores egen stand i forbindelse med motorcykelshowet på Sæby Torv påskelørdag. Her kom heldigvis mange interesserede, som giver os en styrket tro på, at vi skal fortsætte, siger Kevin.

- Problemet er desværre, at vi er ikke sikre på at kunne køre på Ørnedalsbanen efter 2020, hvis ejeren ikke vil forlænge lejemålet. Skulle det ske, at der kommer nye løsninger på banen, skal vi nok være klar, siger Kevin Pedersen.

Han kan i øvrigt sagtens forestille sig, at der kommer flere og nye brugere der kan deles om arealet.