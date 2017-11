Ny køkkenchef på Brøndums Hotel

Efter tvivl om køkkenchef-positionen er der nu kommet ro på bagsmækken for det velrenommerede Brøndums Hotel.

Den ambitiøse 28-årige nordjyde, Dennis Boe Carlsen, overtager cheftjansen i køkkenet efter Allan Poulsen, der tog over, da Michel Michaud stoppede i september.

Carlsen blev tidligere i år nummer 3 til Årets kok, og ham forventer direktør, Thomas Luca Andreasen sig meget af.

- Vi er glade for, at have fundet en køkkenchef så hurtigt efter Michel Michauds stop. Vi har haft et flot felt, som søgte stillingen, og vi er sikre på, at valget af Dennis er det rigtige for Brøndums Hotel. Dennis skal være med til at løfte og udvikle det gastronomiske niveau sammen med vores i forvejen dygtige team. Vi får i Dennis en køkkenchef, som er en dygtig inspirator, én som ved, hvad der kræves i en travl højsæson i Skagen og en leder, der arbejder struktureret og har fokus på udnyttelsen af råvarer. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med ham, siger direktør Thomas Luca Andreasen.

Brøndums Hotel i Skagen. Arkivfoto: Henrik Louis Simonsen

Dennis Boe Carlsen har tidligere været køkkenchef på Bryghuset Vendia i Hjørring og senest kreativ chef hos Restaurant Bühlmann i Aalborg.

- Det er med stor stolthed og ære, at jeg tiltræder som køkkenchef i det nye år. Det er et af de mest legendariske hoteller i Danmark med en fantastisk historie, hvor mange store køkkenchefer har regeret. Køkkenet vil fortsætte i samme stil som i dag, hvor vi skal arbejde hen imod, at køkkenet får et mere nutidigt look, men stadig med respekt for det klassiske køkken, som vi kender det på Brøndums Hotel. Vi skal sætte mere fokus på råvarerne fra nærområdet, krydret med det bedste, vi kan få i Danmark, udtaler Dennis Boe Carlsen.

Dennis har igen i år kvalificeret sig til finalen i Årets Kok, der finder sted i januar, og tiltræder officielt som ny køkkenchef den 9. februar, når Brøndums Hotel åbner til en ny sæson efter vinterlukningen fra den 1. januar.