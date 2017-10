Ny ledelse på Strandby Skole

STRANDBY: Mette Risager (42) og Mogens Brag (41) er det nye lederteam på Strandby Skole.

Mogens Brag er netop startet som afløser for Peter Munk, der er gået på efterløn, mens Mette Risager i januar afløste Bodil Kaptain.

Mette Risager og Mogens Brag, de nye afdelingsledere på Strandby Skole, har begge en fortid på Sæbygårdskolen. På Strandby Skole har de afløst henholdsvis Bodil Kaptain og Peter Munk. Foto: Kim Dahl Hansen

Mette Risager har været på Strandby Skole siden strukturreformen trådte i kraft i august 2015, hvor hun blev en del af skolens trivselsteam.

Mogens Brag kommer fra et job som afdelingsleder på Gærum Skole, hvor han har været i to år, men de to ledere kender hinanden. De har begge undervist på Sæbygårdskolen og har taget ledelsesuddannelse sammen.

Strandby Skole har i dag 532 elever heraf 44 børn i skolens asylklasser.

Foto: Kim Dahl Hansen

- Det er mit indtryk, at Strandby Skole har fundet sin plads i den nye struktur, hvor vi er en del af Distrikt Nord sammen med Skagen Skole og Ålbæk Skole. Der er plads til den enkelte skoleafdelings lokale styrke samtidig med, at vi udnytter de stordriftsfordele, der er, siger Mogens Brag.

Det nye ledelsesteam ser mange muligheder i samspillet med lokalsamfundet.

Eleverne kommer fra Elling, Strandby og Jerup, og skolen har allerede et tæt samarbejde med foreningslivet. Blandt andet med Strandby-Elling IF, der stiller instruktører til rådighed til idræt i de ældste klasser.

- Skolen er også medlem af erhvervsforeningen, og vores ambition er at involvere lokalsamfundet mest muligt, siger Mogens Brag.

Strandby Skole har som de øvrige skoleafdelinger i Distrikt Nord ekstraordinært fokus på elevernes trivsel.

- Det er noget, vi prioriterer meget højt og bruger mange ressourcer på, siger Mogens Brag.

Foto: Kim Dahl Hansen

På Gærums Skole har Troels Gårdbo afløst Mogens Brag som afdelingsleder. Han kommer fra et job som lærer på Ålbæk Skole.