Ny mand i Arena Nord: - Jeg ser virkelig frem til at vende hjem til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Fra den 1. marts kommer nuværende og fremtidige brugere af idrætsfaciliteterne i Arena Nord til at stifte bekendtskab med et nyt ansigt, der vil arbejde målrettet med at styrke idrætten og trivslen for husets foreninger og brugere i de kommende år.

Ansættelsen af Dennis Kristian Larsen i en nyoprettet stilling som udviklingschef for idræt og trivsel er en konsekvens af en analyse af idrætsbilledet og befolkningsudviklingen i Frederikshavn og af Arena Nords store potentiale for at bidrage endnu mere til en positiv udvikling for idrætten i Frederikshavn og opland.

- Der er blevet færre børn og unge og flere ældre i Frederikshavn. Samtidig er idrætsbilledet i forandring, og Arena Nord ønsker at være en aktiv medspiller for foreningerne og byens idrætsliv i de kommende år. Arena Nord står uhyre stærkt som eventsted og center for store oplevelser, men Dennis Kristian Larsen får populært sagt til opgave at fylde alle hullerne ud og skabe mere idræt og trivsel til hverdag med udgangspunkt i Arena Nords fantastiske rammer, lyder det i en pressemeddelelse fra Arena Nord.

Dennis Kristian Larsen er 32 år gammel. Han kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i Høje-Taastrup Kommune med hovedansvar for DIF Get2sport-samarbejdet og har tidligere bl.a. arbejdet som idrætskoordinator på Bymarkskolen i Hobro og som forenings- og udviklingsmedarbejder hos den flerstrengede og socialt engagerede idrætsforening Studenter Settlementets Boldklub på Vesterbro i København.

Dennis Kristian Larsen er opvokset i Sæby/Frederikshavn. Han har et godt kendskab til det lokale idrætsliv og har en solid idrætsfaglig baggrund som cand.scient. idræt fra Aalborg Universitet og som træner og aktiv i en lang række idrætsgrene.

- Jeg ser virkelig frem til at vende hjem til Frederikshavn sammen med min kone Isabell Hartvig Larsen, for at være med til at udvikle Arena Nord til et endnu mere aktivt og attraktivt center for idræt og trivsel. Det er motiverende at skulle arbejde i et kraftcenter som Arena Nord, der i forvejen er så stærk en spiller på musik-, konference– og eventdelen og har så mange forskellige udøvere, brugere, tilskuere, gæster osv. Jeg glæder mig til, at vi i Arena Nord skal indtage en endnu større rolle i idrætten, siger Dennis Kristian Larsen.