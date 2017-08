Ny pc - og en tur i en Ferrari

ØSTERVRÅ: Make-a-wish Ønskefonden var søndag eftermiddag på uventet besøg i Østervrå for at overraske 17-årige Andreas Enevoldsen, og der var ingen tvivl om, at planen lykkedes. Andreas fik ikke bare ét stort ønske opfyldt - to bonusoplevelser fulgte med oveni hatten.

En helt almindelig søndag eftermiddag på Brønderslevvej 256 i Østervrå. 17-årige Andreas Enevoldsen sidder på sit værelse og hygge sig med sin store passion computerspil. Derfor var det også en meget stor overraskelse, da hans forældre siger, han skal komme udenfor og hilse på et par uventede gæster.

En lille tåre lurer forræderisk i øjenkrogene, da det går op for Andreas, hvem de to uventede gæster er, men der er også smil på læben.

I juni måned havde Andreas et møde med Kirsten Vrangbak og Camilla Neve fra Make-a-Wish Ønskefonden.

- Vi er altid på besøg, for at høre, hvilke ønsker vores ansøgere har, fortæller Kirsten Vrangbak, og bagefter går vi i gang med at finde ud af, om vi kan efterkomme ønskerne. Andreas var ikke bange for at sætte baren højt på sin ønskeseddel, for det kunne da være fedt med en Audi A8, når man lige står foran at kunne erhverve kørekort.

Ønske nummer to var en Gamer PC med tilpas stor kapacitet til blandt andet yndlingsspillet PUBG, og til opgaver i forbindelse med hans uddannelse. Det tredje og sidste ønske var en segway udformet som kørestol.

Smilet bliver endnu bredere, da Andreas får overrakt sit gavebevis på en Gamer PC, men dagens overraskelser stopper ikke her.

- Synes du ikke vi skal prøve at se, om vi kan få din gave leveret med det samme, spørge Camilla Neve, og det synes Andreas er en rigtig god ide.

Camilla ringer op og laver en aftale, og snart kan alle høre en bil nærme sig - også Andreas, som har en stor passion for hurtige og smarte biler. Derfor havde hans far Henning Enevoldsen spurgt, om det, som en ekstra overraskelse, kunne lade sig gøre at få iværksætteren Mads Peter Veiby fra Aalborg til at komme i en af sine sportsvogne.

Snart er ingen i tvivl om, at en af de hurtige smarte biler er i nabolaget - og ganske rigtigt; en flot rød Ferrari med Mads Peter Veiby ved rattet ruller ind på gårdspladsen - tungt lastet med store og små kasser.

Mads Peter springer ud og hilser på og begynder straks at læsse af, mens han snakker med Andreas om spil, computere og meget andet. Andreas, der har været lidt overvældet, snakker med, og er tydeligvis på hjemmebane.

Efter en hel masse snak inviterer Mads Peter på en køretur i Ferrarien, og Andreas er ikke spor svær at overtale.

Mads Peter Veiby er aktiv i indsamlingsarbejde til Børnecancerfonden, blandt andet gennem Sportscarevent.

- Det er dejligt at være med til at gøre andre glade, at give dem en god oplevelse, forklarer Mads Peter - ikke bare dem, der er ramt, men også deres nærmeste, som også trænger til nogle lyspunkter i en presset hverdag.

På gårdspladsen er der denne søndag en meget glad ung mand, men også et par forældre, der nyder at se, hvor glad deres søn er, og med på Skype fra København er en lige så glad storesøster.

- Det er virkelig stort for os, fortæller Henning Enevoldsen, at se den glæde Andreas udstråler, men også at han nu har fået et stor ønske opfyldt, som vi nok synes var lidt en udfordring at skulle til at investere i.

I juni 2014 fik Andreas konstateret knoglekræft - osteosarkom i venstre ben, og han kom i et længerevarende behandlingsbeløb, som blandt andet betød, at han i efteråret 2014 fik benet amputeret 10 cm over knæet.

I efteråret 2016 fik Andreas et tilbagefald i højre lunge, hvilket betød, at halvdelen af lungen blev fjernet, men i dag har han det heldigvis godt.

Inden Andreas blev syg var han en aktiv atlet, der dyrkede springgymnastik og stortrampolin. I dag dyrker han computerspil i sin fritid, og er uden tvivl rigtig skrap på tasterne.

Det har han valgt at satse yderligere på, og er lige startet på en Data- og Kommunikationsuddannelse på Tech College i Aalborg.

Make-a-Wish Ønskefonden opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde. Fonden får sine midler fra sponsorater, og det de frivillige selv kan forhandle sig til, når de for eksempel er ude og finde gaver til deres Ønskebørn.