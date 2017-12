Ny restaurant i Ravnshøj

FREDERIKSHAVN: Det er måske sin sag at påstå, at der i Ravnshøj er et hovedstrøg, men hvis vi alligevel leger med tanken, så har hovedstrøget nu fået sin egen attraktion. Frederikshavneren Peter Vagn Jensen har nemlig åbnet en ny restaurant der laver mad, der især er inspireret af det italienske køkken. Restauranten har han valgt at kalde "Cibo". Det betyder mad på italiensk, og det har sin helt naturlige forklaring.

- Jeg kan godt selv lide at lave mad, og jeg havde fået den ide, at jeg ville åbne en restaurant med italiensk mad, der er helt anderledes, end du kan få den andre steder.

- Og så er man i mine øjne nødt til at få fat i en italiener. Hos mig er det Antonio Viviano - som jeg har kendt i 27 år - der har kreeret menuen og laver maden. Hos "Cibo" er det især pizza og pastaretter, man satser på.