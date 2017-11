Lærer og pædagog har planer om ny skole

SÆBY: Der er planer om at oprette en friskole i Sæby i 2018.

Det er Helle Krogsgaard, som er lærer på Hørby Efterskole, der er initiativtager sammen med cand. pæd. i pædagogisk psykologi Ole Læborg, der er pædagogisk leder på samme efterskole.

- Vi ønsker at lave en skole, hvor det pædagogiske grundlag ligger i tanken "se mig som den jeg er, og vis mig, hvem/hvad jeg kan blive. Det er én del af den maggiterning, vi har kogt sammen til "Vær & Lær", siger Helle Krogsgaard

En by i vækst

Om baggrunden forklarer hun:

- Sæby er en by i vækst, hvilket også må være synligt på antallet af skoletilbud i byen. Vi har selv haft børn i folkeskolen og initiativtager har barn på privatskolen. To forskellige pædagogiske tilbud, som på hver sin måde har bidraget positivt til vores og mange andre glade børns skoletid og fremtid. Sæby Friskole vil være et nyt og tredje pædagogisk tilbud i Sæby, som vi håber, andre også vil være nysgerrige på.

Tankegangen bag skolen kan man finde langt tilbage i historien.

- For 150 år siden var Kristen Kold og Grundtvig optaget af, at børn og unge først måtte oplives (Vær) og derefter oplyses (Lær). Et skole- og menneskesyn, der dengang vakte opmærksomhed, men en tankegang, som også vil præge værdigrundlaget for Sæby Friskole. Vi tror på, at robuste børn og unge har de bedste vilkår for at omsætte deres drømme til virkelighed, og det vil vi omsætte i praksis på Sæby friskole, lyder det fra initiativtagerne.

Ansvar skal uddeles

Det er planen, at Sæby Friskole vil uddele ansvar til både børn, forældre, personale og bestyrelse.

- Vi har brug for hinanden for, at vores skoledag bliver god. Vi må alle bidrage og tage ansvar, uanset om det handler om hverdagens små opgaver, som at tørre borde af, tømme skraldespand, hejse flaget til sin skolebror eller søster fødselsdag. Eller når noget er svært, som fx at sige fra - eller blot sige sin egen mening, sige undskyld hvis man har gjort en anden ked af det, hjælpe en med matematik, som man tror man ikke kan lide og så videre, siger Helle Krogsgaard.

Den konkrete lejeaftale er endnu ikke underskrevet, men Helle og Ole oplyser, at de er i fuld gang med at lave aftale med et drømmested, der ligger tæt på centrum, strand og skov.

- Sæby Friskole skal ligge i Sæby, hvor adgangen til bibliotek, svømmehal, hal, museer, historiske seværdigheder, skov, strand, med mere kan klares på børneben, lyder det.

Det er planen, at Sæby Friskole skal starte op august 2018.

- Vi tror på, at skolen skal vokse sig stærk og derfor starter vi op med 0-4 klasse. De efterfølgende år vil der så blive flere klassetrin, så vi i 2023 og frem tilbyder 0-9 klasse. Hvis du er blevet nysgerrig på at høre, hvem vi er, eller mere om de tanker og værdier, der ligger til grund for en ny skole i Sæby, er du meget velkommen til at komme til en kop kaffe torsdag 16. november klokken 19 på Tranåsvej 15.