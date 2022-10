Ny udstilling: Familien Anchers gemte og glemte skatte i nye rammer

SKAGEN: I 2014 fusionerede Skagens Museum med Anchers Hus og Drachmanns Hus. Museet og de to kunstnerhjem blev tilsammen til Skagens Kunstmuseer. I den anledning overtog museet alt inventar fra de to kunstnerhjem. Inventaret skulle derefter skulle optages i museets samling.

Siden er der gået rigtig med tid med at rydde op, registrere og glæde sig over de mange spændende fund i Anna og Michael Anchers hjem. Inventar som man kan genkende på malerierne fra ægteparrets hånd.

Denne vinter udstilles et særligt udvalg på Skagens Museum for første gang i sammenhæng med kunstnerfamiliens kendte værker. Udstillingen "Ancher – I livet og kunsten" åbner den 15. oktober 2022 og præsenterer en række af de mange gemte og glemte skatte, som i løbet af de seneste års samlingsgennemgang er dukket op i kunstnerhjemmet i Skagen, og de mange nye fortællinger, som er fulgt med.

Kobberbeholderen, der optræder på Michael Anchers maleri Pigen med solsikkerne. 1893. Her med registreringskort fra Skagens Kunstmuseer. Foto: Skagens Kunstmuseer

Michael Ancher: Pigen med solsikkerne. 1893. kan ses på Skagens Kunstmuseers nye udstilling 15.10.2022 Foto: Skagens Kunstmuseer

Kobberkedlen fra Michael Anchers gennembrudsværk Pigen med solsikkerne, hans vielsesring, Anna Anchers malerkittel, hendes diplom fra Verdensudstillingen i 1900, skitser til parrets værker, fotografier, breve, Helga Anchers tegnehæfter og bøger samt Jomfru Maria-trykket fra Anna Anchers berømte Solskin i den blå stue er blot nogle af de genstande, som i denne udstilling kaster nyt lys over forbindelserne mellem familien Anchers liv og kunst.

Man har fundet Jomfru Maria-trykket fra Anna Anchers berømte maleri "Solskin i den blå stue". Maria-trykket ses øverst oppe i hjørnet af det berømte maleri. Skagens Kunstmuseer

Udstillingen markerer en milepæl i Skagens Kunstmuseers arbejde med Anchers Hus: alt inventar er blevet registreret. Igennem flere år er huset blevet endevendt og alle synlige såvel som skjulte genstande er blevet beskrevet, fotograferet og tildelt et inventarnummer som en del af en gennemgribende samlingsgennemgang.

Nye fortællinger

Ancher – I livet og kunsten viser forbindelser mellem genstande og kunstværker, som skaber flere fortællinger om familien Ancher. Der kan trækkes tråde fra skitse til færdigt maleri, videre til de breve hvori det sælges og lånes igen for at kunne udstilles. Som puslespilsbrikker danner malerkittel, malerkasse og staffeli pludselig et helt billede.

Anna Anchers malerkittel er blandt de 10.000 ting, som nu er blevet registreret. Foto: Skagens Kunstmuseer

Skagens Kunstmuseers nye udstilling 15.10.2022 byder også på fotos af maleren i arbejdstøjet. Foto: Skagens Kunstmuseer

Efterladte vandfarver. Der er blevet fundet rigtig mange genstande og den kan man nu se for første gang ved Skagens Kunstmuseers nye udstilling, der åbner 15,oktober. Foto: Skagens Kunstmuseer

Og sidst, men ikke mindst, giver udstillingen nye perspektiver på den ellers tilbagetrukne Helga Ancher. Der findes ikke meget andet end biografisk information om hende, men et kig i hendes gemmer afslører et dyreinteresseret, internationalt velorienteret menneske, som ydermere var meget bevidst om sin egen arv. Skatte og kunstværker præsenteres i en levende scenografi designet af Stine Friese, hvor både små og store kan gå på opdagelse i kunstværker, kukkasser, enestående genstande og fotografier.

Har rodet i skuffer

Museumsinspektør Andreas Bjerre registreringen og han har rodet i skuffer og skabe, løftet dyner, kigget bag gardiner og kravlet rundt i skunkene hjemme hos et af Danmarkshistoriens mest berømte kunstnerpar. Nogle gange gik dagene med at registrere kaffekopper og damaskduge, mens andre dage rummede uforglemmelige fund.

Anchers Hus Anchers Hus var hjem for et af de mest kendte par i dansk kunst, Michael og Anna Ancher og deres datter Helga.

Huset rummer i dag den utrolig velbevarede samling af familiens private ejendele, møbler og ikke mindst deres kunstsamling.

Anna og Michael Ancher flyttede ind i huset på Markvej i Skagen den 1. maj 1884. Huset har undergået en række om- og tilbygninger. Den seneste udvidelse blev tegnet og opført af arkitekten Ulrik Plesner, som i øvrigt var Ancher-parrets ven, i 1913.

Kunstsamling: Huset indeholder familien Anchers kunstsamling, som tæller flere tusinde malerier, skitser og genstande fra næsten 100 forskellige kunstnere. I Anchers Hus kan omkring 250 af disse stadig ses i dag.

Helga Ancher boede i huset indtil Anna Anchers død i 1935. Hun stiftede aldrig selv familie og ønskede, at huset skulle bevares som da hendes forældre levede. Derfor oprettede hun Helga Anchers Fond til netop dette formål – og kunstnerhjemmet åbnede som museum i 1967, tre år efter Helga Anchers død. Kilde: Skagens Kunstmuseer VIS MERE

For eksempel dukkede Michael Anchers vielsesring op på bunden af en stor, tilsømmet trækiste dybt begravet under støvede tæpper, puder og håndklæder. Bjerre har, med andre ord, været med til at registrere og kortlægge et helt livs ejendele og er kommet tæt på husets beboere, selvom de har været adskilt af tid:

- På Anna og Michael Anchers kunstværker har de malet det nære – hinanden og hjemmet – og det er genkendelige motiver, men de ligger langt tilbage i tiden. Men når man så står dér og kigger på den stol, Michael sad og malede i, eller den pensel, der lavede Annas strøg, får man en helt anden fornemmelse af deres ægthed, og det er den oplevelse, vi gerne vil give udstillingens besøgende, siger Andreas Bjerre.

10.000 inventarnumre Samlingsgennemgangen iværksat af Skagens Kunstmuseer er den første samlingsgennemgang i Anchers Hus som fokuserede på både synlige genstande og genstande, som skjulte sig i skuffer, skabe, skunke, dragkister og kasser.

I 2014 fusionerede Skagens Museum med Anchers Hus og Drachmanns Hus. Museet og de to kunstnerhjem blev tilsammen til Skagens Kunstmuseer.

I den anledning overtog museet alt inventar fra de to kunstnerhjem. Inventaret skulle derefter skulle optages i museets samling.

Nye kunstværker og genstande optages i en samling gennem en samlingsgennemgang og registreringsproces, hvor alle genstande måles, fotograferes og beskrives inden de tildeles et inventarnummer.

Samlingsgennemgangen og registreringsprocessen i Anchers Hus resulterede i omkring 10.000 inventarnumre.

Ikoniske genstande dukkede op: for eksempel Michael Anchers vielsesring, kobberkedlen fra et af hans hovedværker Pigen med solsikkerne (1893) og Jomfru Maria-trykket, som ses i baggrunden på Anna Anchers berømte Solskin i den blå stue (1891).

Samlingsgennemgangen afdækkede ejendele fra Anna Ancher, Michael Ancher, Helga Ancher samt Anna Anchers familie på Brøndums Hotel. Kilde: Skagens Kunstmuseeer VIS MERE

Udstillingen "Ancher – I livet og kunsten" kan opleves frem til 10.april 2023.