Ny vej til Skagen bygges allerede til næste år

SKAGEN/ÅLBÆK:Allerede fra næste år begynder man at bygge den nye 2+1-vej mellem Skagen og Ålbæk, som reelt vil sige, at der fremover vil være overhalingsmuligheder på hele strækningen.

Regeringen har præsenteret det nye, store infrastrukturforlig med trafikprojekter i hele Danmark.

I aftalen er der afsat 221 millioner kroner til at opgradere vejen mellen Skagen og Ålbæk.

Positiv overrasket

Borgmester Birgit Hansen (S) er positiv overrasket over, at byggeriet allerede begynder næste år.

På en del af strækningen er der allerede lavet 2+1-vej. Men der mangler 11 kilometer.

- Jeg er overrasket på den gode måde. Vi havde fået at vide, at projektet var en realitet. Men spørgsmålet var, hvornår de ville begynde. Og det bliver altså allerede fra næste år. Det er rigtigt godt for erhvervslivet og turismen. Men det vigtigste er, at forsyningssikkerheden bliver øget - altså at udrykningskøretøjer får bedre forhold på strækningen, siger Birgit Hansen, som samtidig glæder sig over, at der i projektet skal bygges en 1,4 kilometer lang støjskærm.

- Det er godt. For trafikstøj plager mange af vores borgere. Vi skal være meget mere bevidste om, at der skal nogle investeringer til i forbindelse med støj. Vi skal være her allesammen, siger Birgit Hansen.

Byrådsmedlem Jens Borup (V) har arbejdet for en 2+1-vej i flere år.

- Jeg er en glad mand. Når det handler om erhvervsliv og turisme, er projektet vigtigt. Men det vigtigste er, at vi nu øger trafiksikkerheden ganske betragteligt. Så det er en god dag, siger Jens Borup, som også hæfter sig ved, at den eksisterende dobbeltrettede cykelsti bliver forlænget til Skagen.

Den kommende 2+1-vej anlægges på en strækning på 11 kilometer.

Med projektet ændres den tilladte hastighed fra 80 km/t til 90 km/t, ”fordi udformningen af den nye vej vil gøre en øget hastighed trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt”, som det lyder i den såkaldte aftaletekst. Alle er hørt

Også gruppeformand for Venstre, Mette Hardam, er glad for den nye, kommende vej mellem Ålbæk og Skagen.

- Trafiksikkerhed er vigtigt. Men jeg synes også, det er positivt, at der bygges en støjskærm. På den måde er alle blevet hørt i projektet, siger Mette Hardam.