Ny vinbutik rykker ind i nordjysk ferieby

SKAGEN:Det danske vinfirma, Americanwine.dk, er denne sommer rykket ind i Nordjylland.

De amerikanske vine kan man købe på Drachmannsvej 1 i Skagen - og det er faktisk næsten 30 år siden, at det sidst har været muligt at handle i butikken, der findes på adressen.

- Købmand Knudsen lukkede sin butik i 1994, og efter at den havde stået tom i nogle år, så købte vi stedet i 2007.

Sådan fortæller den nordsjællandske erhvervskvinde Anne Aamot, der sammen med sin familie har brugt boligen bag butikken som omdrejningspunkt for ferier i Skagen.

- Vi lod egentlig bare butikken være i den form, som den var. Og vi har blandt andet brugt lokalet som bordtennisrum, fortæller hun med et smil.

- Men vi kunne jo godt se, at kombinationen af bolig og erhverv kunne give os nogle muligheder i forhold til anvendelsen. Og samtidig syntes vi egentlig også, at der var en fin trafik af mulige kunder i området.

Americanwine.dk har lavet pop-up shop på Drachmannsvej 1 i Skagen. Foto: Claus T. Kræmmergård

Anne Aamot er uddannet sommelier og har lang erfaring fra vinbranchen i Skandinavien og USA. Og derfor har det hele tiden været i familiens tanker, at der skulle sælges vin fra Drachmannsvej 1, når tiden var moden. Og det er den så blevet nu. Derfor har de netop åbnet en "pop-up shop".

Satser på USA

Anne Aamot og hendes mand, Morten Mønster, har i en årrække været bosiddende i USA - og derfor har de en indgroet passion for landet. Og samtidig har det for Anne Aamot - med hendes baggrund som sommelier og vinindkøber - været oplagt at dykke ned i de mange fine vine, som der produceres på den anden side af Atlanten.

- USA er spændende, for det er verdens fjerdestørste vinproducerende land. Og samtidig synes jeg faktisk, at mange af vinene derfra er undervurderede. Så der er et kæmpestort potentiale i at importere vin fra USA, siger Anne Aamot.

- Derfor satser vi 100 procent på USA. Jeg tror på, at det er en god idé for os at have en niche og så blive rigtig god til at dyrke den. Og jeg vil egentlig bare gerne vise alle her i Danmark, at det er virkelig dejlig vin, der kommer fra USA.

Det er Anne Aamot, der er frontfigur i Americanwine.dk. Firmaet importerer vin fra i nærheden af ti forskellige stater i USA - og nogle af dem er ikke så kendte.

- Det meste af det amerikanske vin, vi får til Danmark, det kommer fra Californien. Men jeg synes jo eksempelvis også, at man i Oregon State laver en meget trendy pinot noir, som er på højde med det, man får i Bourgogne. I Washington State bliver der eksempelvis lavet en rigtig god cabernet sauvignon - og ved Finger Lakes i New York laves der en fremragende riesling. Og derudover sælger vi blandt andet også nogle meget fine og sjove mousserende vine fra New Mexico, forklarer Anne Aamot.

Americanwine importerer blandt andet mousserende vine fra New Mexico. Foto: Claus T. Kræmmergård

- Vi har personlige relationer til alle dem, som vi importerer fra. Mange af dem er små familieejede producenter, der laver en virkelig god kvalitet.

Overtog firma for et år siden

Americanwine.dk hører hjemme i Hellerup og blev grundlagt i 1979 af Kjeld Johnsen. Men inden han gik på pension ved udgangen af 2022, blev hans virksomhed overtaget af Anne Aamot.

Men udover butikken i Hellerup så satser hun altså henover sommeren også på Skagen.

- Jamen, der er jo en naturlig kobling mellem Skagen og Hellerup. Men det er jo langt fra kun folk fra Hellerup, der kommer til Skagen om sommeren. Der er en stor variation af mennesker fra både trekantsområdet, fra Aalborg og fra Aarhus. Vi vil gerne møde mange nye kunder, og Skagen er et godt sted til at gøre det, fortæller Anne Aamot.

- Vi vil gerne give mange flere mennesker muligheden for at smage de her amerikanske vine, for der er stadigvæk mange danskere, der ikke har smagt den store variation, der er i dem.

Pop-up-shoppen kommer til at holde åbent fra nu og frem til 13. august. Onsdag til lørdag er der åbent mellem klokken 12 og 18 - mens der mandag og tirsdag vil være åbent efter aftale.

Anne Aamot kommer en stor del af tiden til selv at stå i butikken i Skagen - men man vil også kunne møde virksomhedens salgsdirektør Frederik Suhr samt den kommercielle direktør Frederik Kreutzer.