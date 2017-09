Ny virksomhed klar til at tage Frederikshavn med til Norge

FREDERIKSHAVN: NOENCO er en nystartet virksomhed med store målsætninger om at blive en vigtig spiller på det norske marked for energioptimering.

Virksomheden blev etableret 1. maj 2017 og tilbyder målrettet energirådgivning til skibsfart og fiskeri, industri, energisystemer og erhverv i landbruget. NOENCO har kontor i Kristiansand og Skagen, og selvom virksomheden er ny, er ambitioner ikke en mangelvare.

Forretningen er opbygget med udgangspunkt i målsætningen om grøn omstilling, som er udstukket fra det norske Energiministerium.

NOENCO er drivkraft for norske virksomheder, der ønsker at energioptimere, men fungerer også som katalysator for nordjyske virksomheder, der tilbyder produkter og løsninger til gennemførelse af energioptimering i Norge.

NOENCO er med kunden fra start, hvor energispareprojekterne identificeres og hele vejen frem til udarbejdelse af energirapport og ansøgning om energitilskud til den grønne omstilling.

- Kernen i vores forretning er at levere en helhedsløsning til kunderne. De modtager ikke bare en energirapport, som de måske ikke helt ved, hvad de skal gøre med efterfølgende. Vi hjælper i stedet virksomheden fra start til at opnå størst muligt udbytte af den potentielle energibesparelse, finder de rette løsninger til virksomheden og hjælper også med at indhente tilskud. Nogle projekter kan startes direkte, andre kræver identifikation med kortlægning via energiledelse. Det forløb forestår vi også, ligesom energiledelsen også er omfattet af tilskudsordningen, forklarer Projektleder Niels Dal.

Fra Skagen

NOENCOs fokus på det norske marked bunder i en forventning om et stort markedspotentiale og en stort set uudnyttet energi-tilskudsordning samt et tiltagende fokus på energioptimering i Norge. Niels Dal har arbejdet i Norge gennem mere end 10 år og har derfor et stort kendskab til markedet, men også et stort netværk at trække på i forbindelse med etableringen af forretningen. Niels er maskinmester og kommer fra Skagen, og det er derfor naturligt at skabe et link mellem det norske marked og virksomheder i Frederikshavn Kommune.

Stort potentiale

Poul Rask Nielsen, Projektchef, Energibyen Frederikshavn ser potentiale i den nye virksomhed og uddyber:

- NOENCO har fat i et forretningsområde, hvor der stadig kan gøres rigtigt meget. Jeg ser en god synergi i, at frederikshavnske virksomheder kan byde ind på opgaver i det norske marked for energioptimering inden for erhverv og industri. Mange lokale virksomheder har de rette kompetencer og erfaringer til det norske marked, så med NOENCO som mellemmand kan det potentielt blive rigtig interessant ikke bare for NOENCO, men også for andre lokale virksomheder.

Hele Skandinavien

Selvom NOENCO i første omgang etablerer sig på det danske og norske marked, så rækker ambitionerne endnu længere:

- Vores fokus er på det danske og norske marked, men vi har ambitioner om på sigt at være til stede i hele Skandinavien, og vi møder allerede i dag kunder i hele Europa. Vi har her et område, hvor vi i tæt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere virkelig kan flytte noget inden for grøn omstilling, energioptimering og bundlinjen i virksomhederne, afslutter Niels Dal.