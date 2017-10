Nybygningsordre til Jobi Værft

STRANDBY: Rederiet FN 462 JEANNE ApS, der drives af Svend-Erik Andersen og Peter Husth har indgået kontrakt med Jobi Værft A/S om ny konsumtrawler på 24 meter.

- Det særlige ved denne ordre er, at vi er med i hele projektet. Fra den spæde idé og design til bygning af skrog og efterfølgende udrustning. Det kræver tillid, som rederiet i den grad har vist os. En opgave, som vi håber bliver bemærket af branchen, så nybygningssegmentet kan vokse for os i fremtiden. Vi har kompetencerne og de nødvendige faciliteter til at løse denne type opgave, fortæller Jesper Faurholt fra Jobi Værft.

Konsumtrawleren er udviklet i et tæt samspil mellem rederiet, den rådgivende skibs-ingeniørvirksomhed ShipCon og Jobi Værft ud fra rederiets specifikke behov.

- Vi har haft et godt samarbejde med rederiet og Shipcon. Når man er med fra A til Z i et projekt, får man en fantastisk erfaring og grundlag for et solidt slutprodukt, som vi er stolte af at være en bærende del af, siger Jesper Faurholt.

Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord glæder sig over ordren, som vil kunne mærkes i det lokale erhvervsliv:

- Jeg glæder mig på Jobis vegne, men også på vegne af hele vores område. Jobi Værft er det, som vi kalder en primær aktør, der har en høj grad af underleverandører, så ordren vil påvirke en stor del af erhvervslivet i Frederikshavn kommune. Derfor er ordren en vigtig nyhed, som jeg er glad for og stolt af. Vores værfter kan levere en høj kvalitet og har en knowhow om fiskeriet, som man ikke finder andre steder, fordi de kender fiskerne og deres behov, siger han.