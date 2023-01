Nye øjne på digitale aftaler: - Det er superspændende at være de bedste af de bedste for vores kunder

VENDSYSSEL:Christine Nedergaard Nielsen kan som nyansat salgschef virkelig mærke den store kærlighed og opmærksomhed på det lokale liv og de mennesker, der bor her, som findes i Det Nordjyske Mediehus.

- Vi vil virkelig det lokale, og vil gøre alt for at vores kunder får løsninger hos os, så de bliver synlige også på det digitale område, som jeg har arbejdet rigtig meget med, inden jeg kom til Nordjyske, fortæller hun.

Christine Nedergaard Nielsen er 40 år og kommer fra et job i Frederikshavn hos Sembo & DTF Travel, der er en del af Stena Line Travel Group, hvor hun havde ansvaret for det hold, der hjalp alle de danske kunder, der ville købe pakkerejser.

Fra 1. december trådte hun ind i en anden hverdag, og nu er hendes fokus kunderne i Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt Kommune.

- Jeg kommer til at have min daglige gang både på kontoret i Frederikshavn og i Hjørring, hvis man gerne vil hilse på eller mødes med mig, understreger hun.

Salgchefens Blå bog Christine Nedergaard Nielsen er født 18. januar 1983.

Hun er opvokset i Hjørring, har gået på Lundergårdskolen, Hjørring Privatskole og på handelsskolen.

Hun startede som afløser i kundeservice hos DTF Travel i Hjørring, hvor hun kom i lære.

Inden da rejste hun seks måneder i Australien og i New Zealand med rygsæk. På turen var hun med til at redde kænguruer, og overvinde sin højdeskræk ved at vandre på en gletcher.

I DTF Travel blev hun som 25-årig leder for 30 ansatte.

I 2011 købte Stena Line rejsebureauet og flyttede medarbejderne til Frederikshavn. Christine var del af ledergruppen og var med til at udvikle digitale platforme.

Hun var ansvarlig for det danske marked i kundeservice.

Hun blev headhuntet til Det Nordjyske Mediehus med udgangspunkt i hendes profil på LinkedIn. VIS MERE

Udover kundeservice har Christine Nedergaard Nielsen tidligere arbejdet som leder for digital markedsføring blandt andet med ansvar for det grafiske udtryk og tekster.

- Og jeg er netop blevet ansat, fordi jeg har en stor viden og erfaring inden for det digitale og kan styrke og rådgive mine ansatte til at give kunderne den bedste digitale løsning, forklarer hun entusiastisk og energisk.

- Jeg elsker tal og fakta. Digitalt kan vi måle, hvordan interessen er for en annonce, og dermed stå kan vi stå inde for det produkt, vi sælger over for vores kunder.

Mediehuset er som andre i branchen determineret på at klare sig i den digitale konkurrence og gennemføre overgangen fra annoncer på print til digital markedsføring på en række platforme.

Den nye chef i Det Nordjyske Mediehus er netop fyldt 40 år har været leder i rejsebranchen i Hjørring og i Frederikshavn i 15 år. Foto: Bente Poder

Med sig i bagagen har Christine Nedergaard Nielsen 15 års ledererfaring, og hun blev opfordret til at søge den ledige stilling i Det Nordjyske Mediehus, som chef for de ansatte i salgsafdelingen i Vendsyssel.

De ti medarbejdere er placeret på tre forskellige adresser: Fem har base i Tordenskjoldsgade i Frederikshavn, fire på Sct. Olai Plads i Hjørring og en konsulent dækker Jammerbugt Kommune ud fra sit hjemmekontor. De er placeret lokalt. Christines ansatte skal være så tæt på kunderne som muligt.

Og hun har været vant til at lede på distancen. 28 ansatte fra kundeservice Sembo & DTF Travel i Stena Line Travel Group mødte ind på et kontor på Mallorca, mens hun som deres chef sad i den røde Stena Line bygning på havnen i Frederikshavn.

- Man skal have lyttelapperne ude. Mærke hvordan de har det, når jeg ringer dem op, og hører om de har haft en god weekend, og hvad der ellers rører sig. Samtidig har jeg som chef den største respekt for, at de er specialisterne, der kender og er ude ved kunderne. Jeg kommer til at tage med ud til kundemøder, men det er mine ansatte lokalt, der har den løbende kontakt med kunderne og for eksempel aftaler priser. Det er deres ansvar.

Som mor værdsætter hun at komme hjem hver aften og putte sine to små piger fremfor at være ude og rejse cirka 80 dage om året. som hun gjorde i sit tidligere job. Foto: Bente Poder

At hun kunne få Nordjylland som arbejdssted var en af grundene til, at hun søgte jobbet i Det Nordjyske Mediehus. Der var mange rejsedage i Stena Line blandt andet fordi hovedkontoret ligger i Sverige og en stor del af hendes gruppe var i Palma de Mallorca.

- I mit nye job kan jeg komme hjem hver aften og putte mine piger, Le på 10 år og Lykke på tre år. Det er vigtigt i mit liv lige nu.

Privat bor Christine Nedergaard Nielsen sammen med sin kæreste Jesper Sørensen i Hjørring og familien tæller også hunden Balder. Sammen med Balder dyrker hun K9 Briathlon. Og hvis du ikke lige ved, hvad K9 Briathlon er, så er det et forhindringsløb.

- Der kan være 20 forskellige forhindringer, hvor jeg blandt andet løber med Balder i en trillebør eller vi skal sejle på en tømmerflåde. Til en konkurrence kan jeg have løbet seks kilometer. Det er hårdt og super sjovt.

Den nye chef for Nord, som afdelingen kaldes i daglig tale, er en kvinde med masser af energi og hun trives med en travl arbejdsdag. Og en travl chef er en god chef, hvis man ved, hvad hun laver.

- Derfor arbejder jeg med en helt åben kalender, og er ærlig, hvis jeg bliver ringet op på en dag, hvor jeg har rigtig travlt. Så siger jeg: Gi´ mig lige fem minutter, så vender jeg tilbage. For jeg vil være fuldt koncentreret, når jeg taler med folk.