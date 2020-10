Nye spor fra enlig ulv i Nordjylland: Den har det godt og kan snart fejre jubilæum

NORDJYLLAND:Den enlige ulv i Nordjylland, som forskerne kalder "GW781m", ser ud til at stortrives og efterlader sig fortsat spor i sit jagtområde i det nordlige Vendsyssel.

- Vi er meget sikre på, at den stadig er her, siger Kent Olsen, forskningschef hos Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Han står i spidsen for den statslige overvågning af ulve i Danmark og fortæller, at de nyeste observationer af hanulven i Nordjylland er fra september i år.

Tre år i Nordjylland

Og ikke nok med det - i næste måned kan den fejre tre års jubilæum. Ulven, som er indvandret fra Tyskland, har opholdt sig i Nordjylland siden november 2017.

Faktisk er den nu "veteran-ulv" i Danmark:

- Det er den ulv, der har opholdt sig længst tid i Danmark, ud af de ulve, som er indvandret fra Tyskland, oplyser Kent Olsen.

Flere andre af de tyske ulve, som tidligere indvandrede til Midt- og Vestjylland, er "forsvundet". Dem har forskerne ikke længere spor af.

Hvad der er blevet af dem, ved Kent Olsen ikke.

Rigeligt mad - men ingen mage

GW781m er den eneste ulv i Nordjylland, vurderer forskerne, så der er ikke udsigt til ulveunger i det nordjyske foreløbig.

Men selv om den nordjyske hanulv ikke kan finde en mage, er den tilsyneladende faldet godt til i Nordjylland, hvor den kan finde masser af mad i form af hjortevildt.

Forsker: Ikke grund til frygt

Den nordjyske ulv er tidligere blevet set i flere sommerhushaver i naturområder i det nordlige Vendsyssel, og det har skræmt nogle sommerhusejere.

Men der er ikke grund til frygt, ifølge Kent Olsen.

- Den følger bare hjortevildtet, der bevæger sig ind på sommerhusenes naturgrunde, siger han og tilføjer:

- Ulven har tilsyneladende ikke for vane at nedlægge husdyr, og det er kun undtagelsesvist, at den kommer ind på sommerhusgrunde, og i hvert tilfælde har ulven søgt væk, så snart den opdagede, at der var mennesker i husene.

Han ser fortsat ikke tegn på, at ulven er ved at vænne sig til mennesker, og han forventer heller ikke, at den vil gøre det.

Hvis den mistede sin naturlige skyhed, og ikke stak af ved synet af mennesker, kunne den blive betragtet som en "problemulv". I så fald kunne myndighederne beslutte, at den skulle opspores og skydes.