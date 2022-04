Nyt center for demente: Skal fastholde glæden i hverdagen

SÆBY: Onsdag 27. april klokken 13.00 til 15.00 bliver huset ved havet indviet, hvor alle interesserede inviteres til at besigtige de nyrenoverede lokaler..

Havkærhus er Sæbys nye Aktivitets- og træningscenter for borgere med demens. Det er sideløbende hermed også et aktivitetscenter med dagtilbud for seniorer på efterløn og pensionister

Social- og sundhedsudvalgsformand Ole Rørbæk Jensen kommer og vil klippe det røde bånd, og der bydes på en let anretning med lidt godt til ganen.

Personalet i Havkærhus og ”Husets venner” håber at se mange besøgende fra Sæby og omegn.

Aktivitetscentret på Havkærhus byder på mange former for aktiviteter. Foto: Tommy Thomsen

Havkærhus er en forlængelse af kommunens to andre tilbud til demensramte; Hybenhus i Skagen og Ingeborghus i Frederikshavn.

- Ideen og filosofien med det nye aktivitets- og træningscenter er at fastholde borgere med demens i deres nuværende fritidsinteresser, oplyser Søren Vestergaard Pedersen, der er leder af Frederikshavn Kommunes Aktivitetsområde Øst.

Aktivitetscentret på Havkærhus tilbyder mange aktiviteter, som for eksempel hold med fysisk træning, spillecafé, busture, fællessang, koncerter, billard, dart, bankospil og kreative aktiviteter med glas eller ler.

- Som det vigtigste danner Havkærhus rammen for at skabe nye sociale relationer ved at hygge sig i selskab med andre. I det omfang, det er muligt, deltager borgere med let til moderat demens også i aktiviteter, hvor fællessang er meget populær, hvilket giver en god fornemmelse af fællesskab, siger Søren Vestergaard Pedersen.

Flaget går til tops på Sæby Ældrecenter når "Havkærhus" bliver indviet 27. april. Privatfoto

Havkærhus’ faciliteter giver samtidig mulighed for, at borgere med demens har mulighed for at trække sig tilbage, når behovet for dette er tilfældet. Havkærhus har en bestyrelse af frivillige, som støtter op omkring de forskellige arrangementer. Ligeledes er ”Husets Venner” med til at arrangere flere forskellige aktiviteter for Havkærhus’ målgruppe.

Det være sig udflugter i egen bus, koncerter, bankospil, to store årlige fester og meget andet.

- På Havkærhus værdsættes i høj grad det store arbejde de frivillige lægger i aktiviteterne i centret, siger Søren Vestergaard Pedersen