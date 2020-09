Nyt corona-tilfælde på skole i Frederikshavn: 30 sendes hjem

En elev fra 6. årgang på Frydenstrand Skoleafdeling er konstateret smittet med Covid-19, hvorfor 24 elever og seks medarbejdere nu sendes hjem. Det oplyser Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

Frederikshavn Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og hjemsender derfor 24 elever og seks medarbejdere fra Frydenstrand Skoleafdeling. Det sker, fordi en elev fra 6. årgang er konstateret smittet med Covid-19.

- Derfor hjemsender vi nu alle, der er definerede som den smittede elevs nære kontakter – i dette tilfælde er det hele elevens klasse plus nogle medarbejdere, fortæller Anette Nedermark, der er skolechef i Frederikshavn Kommune.

Alle, der er definerede som nære kontakter, skal i isolation og testes, før de kan vende tilbage til skolen. De nære kontakter skal testes på 4. og 6. dagen, men kan vende tilbage allerede efter den første test, hvis svaret er negativt. Eleverne og forældrene i den berørte klasse er blevet kontaktet direkte.

- Vi har et ansvar for at bryde smittekæderne. Derfor handler vi hurtigt og isolerer de nære kontakter for dermed at være med til at bryde smitten, siger Anette Nedermark.

I fredags oplyste kommunen, at både Bangsbostrand og Ravnshøj skoleafdelinger også havde haft tilfælde af coronavirus.