Nyt job til Peter Enevoldsen

FREDERIKSHAVN:Der gik ikke lang tid, fra Peter Enevoldsen fik en fyreseddel fra jobbet som sportschef i Fortuna Hjørring som følge af coronakrisen, til han kunne skrive under på en ny ansættelseskontrakt.

Det er traditionsklubben Frederikshavn fI, der har sikret sig Peter Enevoldsens underskrift på en tre-årig kontrakt, som sikrer at han fortsætter sit arbejde nord for fjorden.

- Jeg er utrolig glad for, at de har stillet mig et spændende job i sigte, siger en glad Peter Enevoldsen til NORDJYSKE.

I Frederikshavn skal han ud over at fungere som cheftræner for klubbens førstehold også fungere som konsulent for klubbens hovedsponsor, firmaet Drinx, der beskæftiger over 50 ansatte inden for "kundeservice, salg, indkøb, marketing, lager og administration", som virksomheden skriver på sin hjemmeside.

- Jeg sagde til Frederikshavn, at jeg ønskede et job med udfordringer, og det har jeg fået. Jeg glæder mig både til jobbet hos Drinx og til jobbet som cheftræner, fastslår Peter Enevoldsen, som tiltræder 1. august, når hans opsigelsesperiode i Fortuna Hjørring ophører.

Det er efterhånden ni år siden, den 58-årige nordjyde senest har været ansat som cheftræner, hvis man ser bort fra de to afgørende playoffkampe, han havde i spidsen for Vendsyssel FF, da de for et år siden rykkede ud af Superligaen. Hans seneste regulære cheftræner var i Thisted, hvor han havde ansvaret i seks sæsoner, før han i 2011 rykkede til SønderjyskE som assistent for Lars Søndergaard.

I Frederikshavn overtager en klub, som efter et langt dyk helt ned til serie 2 i øjeblikket kandiderer til at rykke op i Danmarksserien.

- Frederikshavn har altid stået for mig som en traditionsklub, og jeg kan huske, de spillede i 1. division, da jeg var ung. Jeg håber, de får held med at rykke op i år, men ellers må vi håbe, det lykkes næste år, siger Peter Enevoldsen til NORDJYSKE.