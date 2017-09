Nyt nederlag til høgene

ISHOCKEY: Det blev til det andet nederlag for de frederikshavnske høge på to dage, da høgene søndag tog mod Odense Bulldogs.

2-3 kom nederlaget til at lyde på efter en hektisk kamp, der sluttede med en stribe udvisninger til gæsterne i Scanel Hockey Arena - udvisninger, som det ikke lykkedes for nordjyderne at udnytte.

Et hurtigt mål af Mark Hurtubise efter knap fem minutters spil i 1. periode gav ellers i første omgang lidt ro hos de frederikshavnske høge, der da også holdt føringen til første pausefløjt.

Men efter godt seks minutter af 2. periode måtte Thomas Lillie i det nordjyske mål overgive sig, og så var stillingen helt lige efter de første to tredjedele af kampen.

Men det ændrede sig lynhurtigt. Bare knap tre minutter inde i tredje periode kom odenseanerne nemlig på 2-1, da Yannick Vedel uassisteret kunne score.

Derefter blev en udvisning til Frederikshavns Mads Larsen dyr, og fynboerne kunne i powerplay øge føringen til 3-1. Søren Nielsen stod for målet.

Men en reducering bare to minutter før tid ved Robert Jekimovs, der tog sagen i egen stav, sørgede for spænding til det sidste.

Da de fynske bulldogs så fik to udvisninger på kort tid, havde høgene omkring et minut i spil fem mod tre, men det lykkedes ikke for nordjyderne at udnytte overtallet - selv med målmand Thomas Lillie ude - så det endte med et nyt nederlag - det andet på få dage til fynboerne.