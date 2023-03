Nyt og lækkert område til halvanden million er på vej i denne by

SÆBY: En donation på 250.000 kroner fra den velgørende fond, Melsen Fonden, gør, at Sæby Gymnastikforening er kommet et markant skridt tættere på opførelsen af et nyt udendørs aktivitetsområde med fitness og med et motorisk legeområde for børn.

Det nye område skal bidrage til at fremme sundheden samt styrke fællesskabet blandt Sæbys indbyggere.

Siden 1986 har Sæby Gymnastikforening dannet ramme om motorisk udvikling, sund livsstil og stærke fællesskaber, hvilket også er omdrejningspunktet i et nyt projekt, som foreningen er i gang med at søsætte i tæt samarbejde med Sæby Erhvervsforening.

Sæby Outdoor Fitness & Leg skal ligge i området omkring Sæby Spektrum, Sæbygårdskolen, Sundhedshuset Sæby og Sæby Svømmebad.

Halvanden million kroner

Og med en estimeret anlægspris på næsten halvanden million kroner kommer Melsen Fondens donation belejligt:

- Vi er meget taknemmelige for den flotte donation, som Melsen Fonden har valgt at sende i vores retning. De 250.000 kroner bliver meget afgørende i forhold til at kunne realisere et projekt i denne størrelsesorden, siger Stine Bæk Sørensen fra Sæby Gymnastikforening.

Med Sæby Outdoor Fitness & Leg ønsker foreningen at skabe et samlingspunkt, hvor borgere i alle aldre kan mødes i naturskønne omgivelser og få sved på panden.

Donationen fra Melsen Fonden kommer blandt andet til at gå til diverse maskiner, der kan holde til at stå udenfor, så de altid er tilgængelige.

Også forhindringsbane

Samtidig er ønsket at etablere et legeområde med forhindringsbane, hvor balance, bevægelighed og koordination kan trænes.

Og hos Melsen Fonden er man glad for at kunne støtte op om projektet:

- Sæby Outdoor Fitness & Leg er et rigtig godt initiativ, som kommer til at bidrage til byudvikling af nærmiljøet. Derudover bakker vi op om idéen bag projektet, da den bygger på et ønske om at fremme trivslen blandt de unge ved at give dem nogle motiverende rammer for at mødes og indgå i fællesskaber med idrætten som omdrejningspunkt, siger formanden for bestyrelsen i Melsen Fonden, Anker Laden-Andersen.

Til fri afbenyttelse

Ud over faciliteter til fri afbenyttelse vil der også være et hold af instruktører tilknyttet Sæby Outdoor Fitness & Leg.

Den sidste søndag i hver måned kan de mindste desuden se frem til at få styrket deres motoriske færdigheder, når instruktørerne også inviterer til træning for børn.

Planen er, at opførelsen af Sæby Outdoor Fitness & Leg påbegyndes i løbet af efteråret, mens det skal stå færdigt i starten af 2024.