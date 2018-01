Nytårsknald med Prinsens og Bodil fra Badehotellet

FREDERIKSHAVN: Bodil Jørgensen? Jamen, er det ikke hende...?

Jo.

Jamen, kan hun...?

Ja, hun kan godt synge. Det kan hun faktisk. Selv om det ikke er den rolle, de fleste fodbinder med den folkekære skuespiller.

Vi kender hende fra så forskellige film som Lars von Triers "Idioterne" over "Far til fire" og "Badehotellet" til Erik Clausens "Aldrig mere i morgen". Og ikke mindst for hendes grovkornede satire i Rytteriet og lignende programmer, hvor Bodil Jørgensens barokke - nogle vil sige grænseoverskridende - humor er blevet hendes kendetegn.

Skuespilleren Bodil Jørgensen og Prinsens Musikkorps i Det Musiske Hus tirsdag eftermiddag, hvor de leverede en forrygende nytårskoncert for et par hundrede tilskuere. Foto: Kim Dahl Hansen

Nu er hun taget på nytårsturné med Prinsens Musikkorps under ledelse af dirigent René Bjerregaard Nielsen, og den lidt umage konstellation viste sig som et fyrigt og populært nytårsfyrværkeri tirsdag eftermiddag i Det Musiske Hus.

Turnéen fortsætter rundt i landet, og Bodil Jørgensen og musikkorpset kan søndag 21. januar opleves på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev.

- De har ringet og spurgt, om jeg vil være med i Vild med dans, men jeg har jo løse skruer over det hele, sagde Bodil Jørgensen.

