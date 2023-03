Økonomien hænger ikke sammen i havvindmølleprojekt - nu er det udskudt

FREDERIKSHAVN:European Energy, der har tilladelse til at stille fem havvindmøller på op til 265 meter op ud for Frederikshavn, har erkendt, at der ikke er økonomi i projektet lige nu.

Det oplyser Andreas Karhula Lauridsen, der er den øverste leder for havvind i European Energy.

- Planen var, at fundamenterne til tre møller skulle sættes op i 2023, og selve møllerne skulle op i første kvartal 2024. Men nu er projektet udskudt til 2026-2027, forklarer han.

Kort fortalt er projektet i Frederikshavn for lille til alene at bære de omkostninger, mølleopsætningen kræver.

- Det skyldes de globale konjekturer med høje renter og inflation, ligesom den pludselige beslutning om at sætte sagsbehandlingen af Åben-dør-projekterne i bero heller ikke har gavnet det aktuelle investeringsklima, siger Andreas Karhula Lauridsen.

Derfor ønsker European Energy at opsætte møllerne i Frederikshavn samtidig med projekterne Jammerland ved Kalundborg og Lillebælt ved Als.

- Hvis vi har tre projekter kørende lige efter hinanden, kommer vi op på måske 30 møller. Vi har i det aktuelle investeringsklima brug for en større kritisk masse for at få økonomi i vores projekter, forklarer havvindchef Andreas Karhula Lauridsen.

Udgifter på flere møller

European Energy kan ved at lægge Frederikshavnsprojektet sammen med andre projekter dele de store mobiliseringsomkostninger for installationsskibene ud på flere havvindmøller.

- For Frederikshavnsprojektet skal vi leje skibe til installation af fundamenter i cirka fem uger på trods af, at selve installationen i godt vejr kun skal anvende omkring en dag per fundament, siger Andreas Karhula Lauridsen.

Problemet er bare, at lige nu er al sagsbehandling omkring havvindmølleprojekerne ved Kalundborg og Als sat i bero af Energistyrelsen sammen med en række andre ansøgninger til kystnære havvindmøller.

Myndighederne er ved at undersøge om det er i strid med EU-retten, at private firmaer som European Energy gratis får stillet havbund til rådighed.

Ordningen kaldes Åben-dør og skal fremme vindmølleprojekter, hvor private firmaer påtager sig det fulde økonomiske ansvar.

Men sagsbehandling af 33 ansøgninger blev uventet standset 1. februar.

Myndighederne ønskede at sikre sig, at de 33 havvindmølleprojekter var lovlige i forhold til EU´s regler.

3. marts meldte Energistyrelsen så ud, at de vil genoptage sagsbehandlingen af to af de 33 projekter Frederikshavn Havvindmøllepark og Aflandshage Havvindmøllepark ved Amager.

- Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har nu vurderet, at etableringstilladelserne, udstedt af Energistyrelsen i efteråret 2022, til Aflandshage Havvindmøllepark og Frederikshavn Havvindmøllepark ikke er i strid med EU-retten. Projekterne fik meddelt forundersøgelsestilladelser i hhv. 2019 og 2018, skrev de i en pressemeddelelse.

Skagen og Hirtshals

European Energy har i alt ti ansøgninger kørende under Åben-dør-ordningen herunder to nordjyske projekter ved Skagen og Hirtshals.

Chefen for havvind hos European Energy Andreas Karhula Lauridsen er fortrøstningsfuld og regner med, at sagsbehandlingen snart kommer i gang for deres andre projekter.

- Energistyrelsen siger til os, at de arbejder på højtryk, og vi forventer en afgørelse inden for uger.

Han oplyser, at tilladelsen til at sætte havvindmøller op ved Frederikshavn er gældende indtil udgangen af 2027.