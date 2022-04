Øl-ekspert er rykket til Skagen: Nu udgiver han en bog om sin passion

SKAGEN:Han er bosat i Skagen, men journalisten og forfatteren Christian Andersen er kendt over det meste af landet for sine evner som øl-ekspert. Han har blandt andet været øl-anmelder for Børsen og JyllandsPosten.

Men anmeldelserne er langt fra nok for Christian Andersen, der i påsken har udgivet endnu en bog om sin store passion for øl.

Det er bogen "Kål, kartofler og en kold kellerbier", som er udgivet på forlaget Muusmann. Bogen er en rejseguide til tysk mad og øl, og medforfatter er i øvrigt Torben Kitaj, mangeårig redaktør på TV Avisen.

Om baggrunden for at udgive bogen - der er nummer to om øl fra Christian Andersens hånd - siger han:

- Jeg synes, at fordommene om tysk mad og øl trænger til at blive ryddet af bordet.

Christian Andersen oplever det tyske køkken som varieret, funderet på lokale råvarer og traditioner - og så mener han, at det langt hen ad vejen er sundt og bæredygtigt med udgangspunkt i mange af de samme råvarer, som vi har i Danmark.

I bogen får man masser af opskrifter på traditionel tysk mad med et nutidigt twist - og desuden er der naturligvis også anbefalinger af forskellige tyske øl til retterne. "Kål, kartofler og en kold kellerbier" fortæller historien om, hvordan det er lykkedes at forfine det tyske køkken - og en række dygtige tyske kokke har bidraget til bogen med originale opskrifter.

- Bogen er skrevet til folk, der er almindeligt interesseret i øl og mad. Og eftersom landet ligger lige om hjørnet, burde det være ekstra relevant for danskere at tage derned og undersøge, hvad de kan tilbyde i de forskellige tyske regioner - og det er meget andet end pølser og wienerschnitzler, man kan få. Tyskland byder på mange retter, der er veltillavede, billige og baseret på friske råvarer, siger Christian Andersen og tilføjer:

- Jeg må ærligt talt sige, at jeg er meget fascineret af det her område, der ligger så tæt på os. Vi danskere burde kunne lide det - og også i højere grad end vi faktisk gør.

Christian Andersen er født og opvokset i Frederikshavn, men derefter har han i omtrent 30 år været bosiddende i København.

I efteråret 2021 er han dog flyttet til Skagen - på grund af kærligheden. Han bor nu med Hanne Munk Kure, der har keramiker-virksomheden HMK Skagen.

Christian Andersens første bog om øl hed "Den nøgne øl". Han er desuden allerede i gang med en tredje øl-udgivelse, der handler om den danske ølrevolution. Den udkommer i 2023.