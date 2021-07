Østervrå holder vejret

ØSTERVRÅ: I Østervrå var der tidligere en regnbue på himlen. Under dette års EM har der været stort fokus på netop regnbuens farver. Men her til aften er det ikke der, fokusset ligger. Det er nemlig nemt at mærke, at alle i stedet håber på, at ordsproget holder stik, og at der er guld for enden af den.

13























Deltagerne er alle følelser igennem i løbet af den første halvleg. Foto: Claus Søndberg.

Der er fuldt hus til aftens storskærmsarrangement i Østervrå. Foto Claus Søndberg

Inden det scenarie kan blive en mulig realitet, skal semifinalekampen mellem England og Danmark ende med en dansk sejr. Og netop dette venter og håber de deltagende til aftens storskærmsarrangement i spænding på.

Lokal stolthed

Efternavnet Mæhle er svært at overse. Mange har det bag på trøjen. Men også både stadion og en stor hvid limousine er pyntet med det. Det her er Mæhles by.

Hver gang Joakim Mæhles navn nævnes i optakten, klappes og piftes der i Østervrå. Alle er stolte.

Og den følelse forsvinder ikke, selvom nervøsiteten bliver større efter startfløjtet.

Den hvide limousine er pyntet med Mæhles navn. Foto Claus Søndberg

Jubel og nervepirrende stemning

Da kampem fløjtes i gang, er der stille på pladsen, hvor kampen vises. Nervøsiteten ligger tykt i luften, og der er ingen tvivl om, at alle er både håbefulde, men også fuld af spænding.

Flertallet er enige. Danmark vinder, men alle kan genkende de overstående følelser i kroppen.

Stemningen erstattes heldigvis med jubel og glæde, da Danmark bringer sig foran med 1-0. Øllene flyver i luften sammen med flagene fra et kanonrør. Alle er lykkelige, og stemningen er god.

Der klappes og synges mere nu.

Men lykken er kortvarig, og nervøsiteten kommer hurtigt igen. England udligner til 1-1, og kampen er igen fuldstændig åben.

Da pause fløjtet lyder, kan man næsten høre en fælles udånding. Folk kan slappe af i et par minutter nu og få tanket op med øl og mad. Men de holder alle vejret, indtil kampen er slut, og Danmark forhåbentligt skal spille finale på søndag.