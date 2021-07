Østervrå klar til endnu en heftig fodboldaften

ØSTERVRÅ: Allerede før klokken 17 tikkede de første frivillige ind på Østervrå stadion.

Det rød/hvide madtelt er gjort klar til at smække både mad og øl over disken. Der er lagt op til fest og forhåbentligt en dansk sejr.

Vikingehjelme, klap og højhatte i de danske farver fylder helhedsbilledet. Også det danske flag er tilstede i diverse størrelser. Alt fra de mange store flag langs vejen og i flagstængerne ved stadion til de små malede flag på kinderne.

Se de skønne billeder af klargørelsen af storskærmsarrangementet i Østervrå. Foto: Claus Søndberg.

Lokalt samlingspunkt

Siden EM blev sparket i gang, har størstedelen af byerne i Danmark arrangeret en form for storskærmsarrangement. Flere tusinde danskere samles på kampdagene landet over, hvor de fester og fejre det danske landshold.

Østervrå er også blandt de byer, der har haft arrangeret storskærmsarrangementer. Og de holder et igen, når landsholdet spiller onsdag. Det er til stor glæde for Knud Hjørnsholm, der er formand for Østervrå idrætsforening.

- Jeg synes, det er helt vildt og imponerende, at vi kan af holde det, og at vi gør det. Men det skyldes jo, at der er nogle dygtige mennesker, der har været hurtige til at få det arrangeret, fortæller han.

Grunden til at storskærmsarrangementet er en god ide for den lokale by, mener Knud Hjørnsholm blandt andet skyldes sammenholdet.

- Det giver meget til byen. Jeg synes, vi har et behov for at kunne mødes igen og samles om noget, og det er det, som fodbolden kan. Sådan fungerer det jo også i vores lille by. Det her er noget, vi kan samles om, og så kan vi glæde os over, at vores lokale spiller Joakim Mæhle gør det godt, understreger han.

- Det er fedt, at vi lokalt kan have det her, for alternativet var jo, at folk skulle et andet sted hen, og så ville det ikke blive på samme måde, pointerer han.

Østervrå idrætsforening forventer at der bliver fuld hus. Foto Claus Søndberg

Stor succes

Arrangementerne har også indtil videre været en stor succes. I lørdags deltog omkring 750 mennesker i løbet af dagen.

- Vi har kun fået udelukkende positiv feedback. Vejret spiller selvfølgelig også ind, og det var jo helt perfekt i lørdags, fastslår Knud Hjørnsholm.

- Der er kommet virkelig mange over, som har sagt, at det er fedt, at vi gør det her, fordi det giver en helt vildt god stemning, og det samler byen, forklarer formanden for fodboldafdelingen, Karina Kristensen

Begivenhederne har også været besøgt af folk langvejs fra. Der har blandt andet været deltagende fra Århus. Og selvom det ikke er alle, som går op i fodbold, så deltager de alligevel i begivenhederne.

- Der kommer også mennesker, som ikke interesserer sig betydeligt for fodbold, men som kommer for at være en del af fællesskabet, fortæller Karina Kristensen.

Østervrå idrætsforening regner med, at der bliver fuld hus.

Storskærmsarrangementet begyndte klokken 19.