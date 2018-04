Østervrå Messen har meget at byde på

ØSTERVRÅ: Glæd Jer til flotte stande med bred repræsentation fra erhvervslivet, foreningslivet og hobbyudstillere fra nær og fjern. Masser af gode tilbud, nyheder, lækre smagsprøver og sanseoplevelser venter de besøgende på den totalt udsolgte forårsmesse.

Der har i den grad været rift om at få en stand på årets Østervrå Messen, som igen lægger op til en hyggelig og spændende udstilling, hvor de besøgende vil få muligheder for at hente både inspiration og viden ved ikke mindre end 31 stande i idrætshallen og 13 stande i kulturhuset.

Birgit kommer

Traditionen tro er der også i år en åbningstale, og det er lykkes at få borgmester Birgit S. Hansen til at finde et hul i kalenderen. Messen er også vært med gratis rundstykker og kaffe, og inden er det muligt at snuppe en gratis dukkert i svømmehallen. Herefter er der frit slag, og alle sanser kommer med garanti i brug.

Pølser og penge

Det vil ikke være retfærdigt at fremhæve enkelte stand frem for andre, men pengeinstitutterne er i flertal, og et par politiske parti har også sneget sig ind. Smagsløgene skal måske på overarbejde med ost, pølse og øl, hvis det da ikke skal handle om både fødder, tænder og massage. Cykler, maling, og møbler blander sig med smukke forårsblomster og det nye forårsdress for blot alligevel at nævne lidt.

Kirke og kunst

I Kulturhuset finder de besøgende en skøn blanding af foreninger og private udstillere med både glas, keramik og træ. To kirker og det lokale brandvæsen blander sig med dem, der vil slå et slag for E-sport plus meget mere.

Frederikshavn Kommune

Ejendomscenteret fra Frederikshavn Kommune er på banen med de attraktive nye byggegrunde i Bakkevænget, mens Forsyningen gerne vil fortælle om fordelen ved at købe el af borgernes eget selskab. De tilbyder også energirådgivning, og fortæller om den ny affaldssortering.

Fine gevinstchancer

Ingen messe uden masser af konkurrencer. De enkelte stande har ofte en, men de har også givet flotte gaver til gevinster, som udtrækkes på indgangsbilletterne - hovedgevinsten er en iPad. Publikum kan også stemme på messens flotteste stand, og blandt alle afgivne stemmer udtrækkes en vinder.

Vejrudsigten siger sol, så det er da oplagt at lægge vejen forbi en dejlig forårsbebuder, der kan give humøret en ekstra tand i den rigtige retning.