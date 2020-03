Offentlige toiletter genåbner: - Borgerne har brug for at komme ud i naturen

FREDERIKSHAVN:De offentlige kommunale toiletter genåbner til påske, hvor et ekstra fokus på afstand og rengøring skal mindske risikoen for corona-smitte

Frederikshavn Kommune har, siden regeringen sendte alle ansatte uden kritiske funktioner hjem den 12. marts, været uden adgang til offentlige toiletter. Det kommer til at ændre sig til påske, hvor de offentlige toiletter i kommunen bliver åbnet for adgang.

- Statsministeriet har tilkendegivet, at alle offentlige ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og som ikke indebærer nævneværdig risiko for kontakt, igen kan arbejde som normalt. Det betyder, at vi kan få gjort de offentlige toiletter rene igen, siger kommunaldirektør Mikael Jentsch.

Netop rengøringen er essentiel for, at man kan genåbne toiletterne. Det samme er muligheden for at kunne holde afstand til andre, der også ønsker at benytte faciliteterne.

- Vi sætter fokus på rengøring og afspritning af alle kontaktflader for at mindske risikoen for corona-smitte så meget som muligt. Samtidig opfordrer vi til, at eventuelle køer kommer til at foregå udenfor, så det er muligt at holde afstand til hinanden, fortæller Mikael Jentsch.

Et vigtigt behov En del af Frederikshavn Kommunes offentlige toiletter er altid lukkede fra efterårsferien og indtil påske. Det er kun de offentlige toiletter i byområderne og nær havnene, der er åbne året rundt – og dem valgte man altså at lukke, da alle offentlige ansatte, der ikke varetager en kritisk funktion, fik besked på at arbejde hjemmefra.

- Eftersom alle fik besked på at holde sig hjemme, vurderede vi ikke, at det var en kritisk funktion at holde de offentlige toiletter åbne. Men nu – selvom vi stadig ikke må forsamles – tror vi på, at vores borgere har brug for at komme ude i naturen. Dermed er der også et behov for at have adgang til de offentlige toiletter, forklarer Mikael Jentsch.

Planen er, at alle de offentlige toiletbygninger genåbner senest fredag den 3. april. På alle døre til toiletfaciliteterne vil der være skilte, hvor borgerne bedes tage hensyn og holde afstand til både hinanden og til rengøringspersonalet.

- Det håber vi selvfølgelig, at alle vil respektere, så vi kan passe godt på hinanden i disse corona-tider, slutter Mikael Jentsch