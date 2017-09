Offer for drabsforsøg skal i fængsel for skarpladt pistol

SKAGEN: Den 36-årige mand, der blev udsat for et brutalt drabsforsøg i den såkaldte Elling-sag, er nu selv blevet idømt to et halvt års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse.

Et våben han - ifølge ham selv - havde som forsvar, fordi han var blevet truet på livet efter drabsforsøget.

Den 36-årige blev anholdt blot tre dage efter den såkaldte Elling-sag var afsluttet, hvor en en 49-årig og en 41-årig mand blev dømt for drabsforsøget. I sagen blev det 36-årige også selv idømt en betinget straf for vold mod den 41-årige umiddelbart forud for drabsforsøget.

Pistol var forsvar

Efter et anonymt tip fandt politiet en skarpladt Beretta pistol og yderligere 23 skarpe patroner i mandens lejlighed.

Det erkendte den 36-årige også torsdag i Retten i Hjørring, hvor han forklarede, at han havde anskaffet sig pistolen for at kunne forsvare sig selv.

- Min klient har erkendt, at han har anskaffet sig pistolen til at forsvare sig selv og sin familie, efter at have været udsat for drabsforsøg og igen være blevet turet på livet, fortæller den 36-åriges forsvarer, Rasmus Amandusson.

Forsvarer: Hård dom

I maj blev straffen for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder fordoblet, så det nu koster mindst to års fængsel.

Rasmus Amandusson mener alligevel, at straffen på to et halvt års fængsel er hård.

- Det er en hård straf i forhold til den situation, min klient var i. Derfor mener jeg, at der er tale om særlige omstændigheder, som er formildende, siger forsvareren.

Derfor blev dommen også anket på stedet.

Anklagemyndigheden nedlagde dog påstand om det modsatte - nemlig at det er en skærpende omstændighed, at pistolen var anskaffet som led i en konflikt med det formål at forsvar sig selv.

Og det valgte retten altså at følge i dens dom.

Udover straffen for ulovlig våbenbesiddelse blev de fire måneders betinget fængsel, som den 36-årige havde fået i Elling-sagen, udløst i torsdagens dom.