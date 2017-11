Olav gør plads til en ny bestyrer på Knivholt

FREDERIKSHAVN: - Jeg stopper ikke, men jeg mener, det er rettidig omhu, at vi får kørt en ny leder ind nu.

Det siger Olav Madsen, der siden 1995 har været bestyrer på Knivholt Hovedgaard.

Olav Madsen har alle årene været noget nær synonym med det rummelige og kreative miljø, der konstant udvikler sig med nye knopskydninger og initiativer på den gamle hovedgård vest for Frederikshavn. En arbejdsskade, han pådrog sig for tre år siden, har dog fået den 58-årige bestyrer til at geare ned og overveje om der er plads til et liv ved siden af Knivholt.

Mere tid til familien

- Jeg er nødt til at gå ned i tid. Efterveerne efter den hjerneskade, jeg pådrog mig, gør, at jeg ikke kan være til stede i det omfang, jeg gerne vil. Efter en arbejdsdag er jeg totalt udbrændt. Ved at gå ned i tid håber jeg på at få overskud til at være mere social og også at være der for familie og venner og ikke mindst være den bedstefar for børnebørnene, som jeg gerne vil være, siger Olav Madsen.

Folkets Herregård

- Tanken er, at jeg fortsætter som sparringspartner og mentor for en ny bestyrer og hjælper vedkommende ordentligt på plads. Det er et stort netværk, der skal gives videre, siger Olav Madsen, der med en forslidt kliche er kendt for at se muligheder frem for begrænsninger. Ordet "nej" eksisterer ikke i hans ordforråd, men er erstattet af "jamen, det må vi da se på".

Det har resulteret i et Knivholt som "Folkets Herregård" som rammen for en lang række foreninger, institutioner, virksomheder og privates arrangementer, fester, udstillinger med mere.