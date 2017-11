Olesen har ramt storformen

ISHOCKEY: Når Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates tirsdag aften tørner sammen, er der tale om det tredje møde i sæsonen med lokalrivalerne i Metalligaen.

Piraterne har vundet de to første, så White Hawks-forward Nick Olesen er opsat på revanche.

- Det betyder bare noget særligt at slå Aalborg. Sådan har vi det i truppen. Det er de kampe, vi allerhelst vil vinde, og jeg tror på vores chancer. Jeg synes, vi bliver bedre og bedre, siger Nick Olesen.

Den 23-årige forward synes for alvor at have fået sit gennembrud i denne sæson.

Han har hidtil lavet 13 mål, hvilket er nok til en delt førsteplads på Metalligaens topscorerliste. Derudover har han lagt op til 11 scoringer, hvilket gør ham til en af ligaens store pointslugere.

- Vi havde også et fint hold i den forgangne sæson, men jeg føler, at jeg fungerer rigtig godt i den kæde, jeg er blevet en del af nu. Vi finder hinanden godt på isen, og det er med til at løfte mit spil, vurderer Nick Olesen.

Hos Aalborg Pirates glæder Mikkel Højbjerg sig også til tirsdagens møde. For ham har kampen det tvist, at han er født og opvokset i Frederikshavn og er et produkt af høgenes ungdomsarbejde.

Han lægger ikke skjul på, at rivaliseringen mellem de to klubber er speciel.

- Vi er altid sat lidt ekstra op, når vi skal møde White Hawks, og så plejer vi jo at have et godt tag på dem, siger han med et grin.