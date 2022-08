Omgivet af æggebakker taler Jonas og John om alt mellem himmel og jord

FREDERIKSHAVN:Æggebakker på væggene og meterlange ledninger på både gulv og bord.

Det er dog ikke hønselugt, der fylder i næseborene eller æg, der præger synssansen for Nordjyskes udsendte. I stedet er scenen sat i et lille klasseværelse på Frederikshavn Friskole i udkanten af byen.

Nordjyske besøger her de to kammerater, 34-årige Jonas Madsen og 35-årige John Frost, en onsdag formiddag, inden optagelsen af nok et afsnit af deres fælles podcast "Alt om Intet".

Og udstyret skal være i orden, når de to kammerater laver optagelser sammen - der er netop indkøbt ny mixer, mikrofoner og andet lydudstyr. Men hvad går hele det her podcastprojekt nu egentlig ud på for de to venner?

- Det er en samtalepodcast mellem to gode venner. Vi går og grubler over mange - også mærkelige - ting i dagligdagen, og det vil vi egentlig gerne dele med nogle flere end bare os selv. Og vores kærester, fortæller Jonas Madsen indledningsvist.

- Kan man være med til at gøre, at der bare sidder én derude og ikke føler sig ensom, så er vi glade. At de har noget at glæde sig til fra os, som kan give dem et lille smil på læben. Det er det, vi prøver på. Men selvfølgelig er podcasten for alle uanset sociale lag, supplerer John Frost.

Der bliver snakket om løst og fast, både før, under og efter optagelsen af Jonas og Johns podcast "Alt om Intet". Foto: Bente Poder

Tale er sølv, tavshed er guld?

Netop supplerende bemærkninger er de to gutter eksperter i. Ordene og sætningerne overlapper, nærmest overtager, hinanden.

Et gammelt ordsprog lyder, at tale er sølv, tavshed er guld - men derfor kan talegaverne hos Jonas og John alligevel godt indstille dem til hæder og ære. Det mener radiostationen Radio4 i hvert fald, da de har indlemmet dem på et særligt talenthold - TalentLab - som Radio4 følger og giver feedback.

Her bliver de udgivet og sendt i hverdagene efter klokken 22 - men om der overhovedet er nogen, der lytter med der, aner de to kammerater ikke.

- Det kan lige så godt være lastbilchauffører fra udlandet, der alligevel ikke forstår sproget, eller folk der er på vej hjem og derfor kun er fokuseret på at få køreturen overstået, siger Jonas Madsen.

De stiler dog - logisk nok - altid efter flere følgere. Og da podcasten allerede har cirka et år på bagen, har Jonas og John da også allerede rundet 30 udgivelser på deres platforme - og emnerne har været mangfoldige.

- Vi har snakket om cancer, drømme, bryllupper, misbrug, så vi har været vidt omkring. Så selvom podcasten hedder "Alt om Intet", er det bestemt ikke uden indhold, slår de to venner fast i fællesskab.

Jonas Madsen er indfødt nordjyde og fra Frederikshavn. Foto: Bente Poder

Ørkenvandring med potentiale

Engang var podcastverdenen en ørken - gold, fyldt med ingenting og intet andet end uendelighed at spotte i horisonten. Intet af eksistens.

Spoler vi frem til 2022, er billedet et helt andet. Universet er eksploderet igennem de seneste år. Ørkenen er blevet til en tætbevokset regnskov af nye podcastkoncepter og -tjenester. Ét af dem er netop "Alt om Intet".

- Vi snakkede om titlen "Fra barn til voksen", men der blev vi enige med os selv om, at det ville sætte en begrænsning på os. Og så kom vi i tanke om "Alt om Intet", som giver os råderum til at snakke om alt og ingenting. Det gjorde det meget åbent og lagde ingen begrænsninger på os, forklarer John Frost.

John Frost er oprindeligt fra Randers, men flyttede sig mod nord og Nørresundby, inden han bosatte sig i Frederikshavn for cirka tre år siden. Foto: Bente Poder

- Vi snakker om alt, men vi kan også sagtens snakke om ingenting. Det skal forstås på den måde, at vores snakke ikke behøver at handle om et emne, tilføjer Jonas Madsen.

Rollefordelingen og fordelingen af taletid har ligget drengene naturligt for allerede fra første podcastepisode. Kemien imellem fornemmer man da også, hvis man sætter sig som en flue på væggen og observerer en podcastoptagelse mellem de to - sådan som Nordjyske gjorde det en onsdag formiddag.

Det er et sandt mandeunivers, man træder ind i, når man besøger Jonas og John i deres lydstudie på Frederikshavn Friskole. Playstation på bordet, Pokemon-figurer på hylderne og et fjernsyn med pejs. Foto: Bente Poder

- Det er så ægte, at det er bare John og mig, der sidder og snakker, siger Jonas, hvortil John supplerer:

- Vi kunne vitterligt fjerne mikrofonerne og headsets og stadig sidde og snakke om det samme.

Du kan finde Jonas og Johns podcast på både Spotify, Podimo og andre podcasttjenester. De har blandt andet haft besøg af den tidligere narkobetjent René Dahl Andersen, som Nordjyske også tidligere har skrevet om. Og ellers er de to venner også aktive på Instagram og YouTube.