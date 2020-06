Omstridt hotel: Vejlukning kan skaber problemer for cyklister

SKAGEN:Vejen har været lang og brolagt med forhindringer for et nyt Fjord Line hotel på Rolighedsvej i Skagen. Men nu ligger der et færdigt lokalplanforslag og et revideret hotelprojekt, som skal ud i den sidste del af forhindringsløbet - en offentlig høring.

Modstanden mod hotelplanerne har været stor fra naboer, og modstanden når helt ind i byrådet, hvor Erik Kyed Trolle (S) synes hotellet er fejlplaceret, og at kapitalinteresser - læs Fjord Line - har haft for let spil med at styre planlæggerne.

Men den største hurdle var Vejdirektoratet, som ikke ville tillade direkte indkørsel til hotellet fra Frederikshavnsvej - selv om det oprindelig var et krav fra kommunen.

- Jeg forstår ikke Vejdirektoratet. De har virkelig været rigide og ikke vist samarbejdsvilje, siger Peter Sørensen (V), formand for plan- og miljøudvalget i Frederikshavn.

Konflikten nåede op i transportministeriet, som støttede Vejdirektoratet, hvorefter måtte kommunen bide i det sure æble.

Nu har investorgruppen fra Fjord Line så sammen med kommunen fundet en løsning med indkørsel fra Rolighedsvej, som fremover lukkes for gennemkørende biltrafik.

Men det er en løsning, som giver en dårlige trafikafvikling og indebærer risici for cyklister, når biler og busser svinger til højre fra Frederikshavnsvej for at komme ind til hotellet, siger Peter Sørensen.

Det kommende hotel bliver med ca. 160 værelser og konferenceafdeling og dermed i samme størrelsesklasse som Skagens andet rederitilknyttede hotel, Color Hotel Skagen.