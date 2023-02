Omstridte nordjyske vindmølleparker er kommet i ny modvind

NORDJYLLAND:- Det er en fantastisk nyhed for naturen ved Hirsholmene, og vi håber og tror på, at havvindmølleprojektet ved Hirsholm aldrig bliver til noget. At det havvindmølleprojekt er blevet sat i bero, er det bedste, der er sket i årevis.

Sådan siger Dorte Tofting fra foreningen "Hirsholm uden Møller", efter Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af alle danske havvindmølleprojekter i den såkaldte Åben-dør ordning i bero.

Myndighedernes beslutning rammer de tre nordjyske kystnære projekter ud for Skagen ved Grenen, Frederikshavn ved Hirsholmene og på strækningen Lønstrup-Hirtshals. De tre projekter drives af European Energy.

Energiudvikleren European Energy oplyser til Finans.dk, at havvindmølleparken nær Frederikshavn ikke kan realiseres som planlagt.

Det var ellers meningen, at de fem vindmøller på op til 265 meter skulle stilles op i 2024.

Efter meget debat og modstand mod placeringen tæt på naturreservatet Hirsholmene gav byrådet i Frederikshavn tilladelse til havvindmølleprojektet i oktober 2022.

Alt var nu på plads for European Energy.

- Vi havde forhandlet med en vindmølleproducent, som ville teste sin seneste generation af havvindmøller. Der har været udfordringer både af hensyn til tidslinje og økonomi, og vi endte med en meget ambitiøs tidslinje. Der kan vi sige, at med udmeldingen fra Energistyrelsen er testprojektet fuldstændig dødt, siger topchef i European Energy Knud Erik Andersen til Finans.dk.

Åben dør-ordningen er tiltænkt private investorer, der får tilladelse til opføre møllerne uden offentlig støtte. Men nu skal det undersøges, om der er en uoverensstemmelse mellem EU’s statsstøtteregler og den 24 år gamle ordning.

Hvad der sker med vindmølleprojekterne i Skagen og ved Lønstrup fremgår ikke af interviewet med European Energy, men det står klart, at sagsbehandlingen for i alt 33 vindmølleparker i Danmark er stillet i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.

Projekterne har som sagt mødt modstand både i Frederikshavn og i Hjørring kommuner.

På vestkysten er der glæde hos GERNOK - Foreningen for Grøn Energi i Respekt for Natur og Kultur.

– GERNOK hilser med stor tilfredshed, at Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter under Åben dør-ordningen i bero, skriver for formand for modstanderen Susanne Fibiger og forklarer blandt andet i pressemeddelelsen:

- Den nuværende Åben dør-ordning helt urimelig, fordi en mindre gruppe private aktører får stillet ganske betydelige havarealer vederlagsfrit til rådighed.