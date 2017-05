Opdagede tyv ved tøjbutik

FREDERIKSHAVN: En kvinde overraskede onsdag aften klokken 20.30 en ung mand, som muligvis var i færd med at begå indbrud hos tøjbutikken Hr. og Fru B. i Søndergade i Frederikshavn. Kvinden opdagede den unge mand i en kælderskakt i baggården. For at komme derned var han kravlet over et to meter højt gitterhegn. Da den unge mand blev opdaget, kravlede han tilbage over hegnet og stak af på sort eller mørk herrecykel. Den unge mand beskrives som dansk, lys i huden og med lyst kort hår. Han er 20-30 år, 180-190 og har almindelig kropsbygning og talte dansk. Han var iført jeans, en mørk trøje og en mørkeblå dunvest. Han bar desuden værktøj i lommen.