Nu er omstridt klit-sag i Skagen slut - men noget mangler fortsat

SKAGEN:Den famøse klitsag fra Skagen er nu endelig slut. I hvert fald hvad angår det straffemæssige.

For to uger siden blev erhvervsmanden Hans Andersen og en 39-årig entreprenør idømt to måneders betinget fængsel med vilkår om 80 timers samfundstjeneste for hærværk på to klitter på Sønderstrand i Skagen.

Selvom begge nægtede sig skyldig i hærværk, så har ingen af de to dømte altså valgt at anke dommen til landsretten, efter betænkningstiden udløb fredag.

- Af hensyn til min familie som vejer tungest, ønsker vi alle at lægge sagen bag os, og se fremad, derfor vælger jeg ikke at anke sagen, lyder det fra Hans Andersen i et skrifteligt svar.

Selvom dommen ikke gik Hans Andersens vej, så mener erhvervsmanden alligevel, er der er vigtige ting i dommen:

- Jeg er tilfreds med, at retten og anklageren selv kunne konkludere, at selve hændelsen intet har med udsigt at gøre. Udsigten er ikke blevet forbedret efter hændelsen, ej heller efter sandet blev lagt tilbage på klitfladen. Anklageren konkluderede, at der mere måtte være tale om en demonstration, opråb og afmagt mod kommunens sandfordring af Sønderstrand i 2014.

- Det er ligeledes med stor tilfredshed, at det blev dokumenteret i retten, at det alene drejer sig om 6 cm sand, som har blev skubbet, svarende til 205 kubikmeter. Det har været fejlagtigt fremført af Frederikshavn kommune, at der har været tale om 3.000-3500 kubikmeter, svarende til 1-1.5 meter, skriver Hans Andersen.

Entreprenør: Det har været dyrt

Den 39-årige er heller ikke tilfreds med straffen, men har altså også valgt at modtage dommen. Og det handler i høj grad om penge.

- Man skal ikke smide gode penge efter dårlige, siger han til Nordjyske.

Han oplyser til Nordjyske, at sagen har kostet ham 130.000 kroner i sagsomkostninger, og en ankesag vil være endnu en stor udgift.

- Det er en af de dyreste timer, jeg nogensinde har arbejdet, siger han og hentyder til, at han brugte en time på at skubbe sandet ned fra klitterne på Sønderstrand.

Den 39-årig har under hele sagen erkendt, at han kørte gummigeden, der fjernede sandet fra klitterne, men han er fortsat uenig i, at der var tale om hærværk.

- Jeg er uenig i, at man som entreprenør kan straffes for hærværk, som man udfører for en anden. Men når retten mener det er hærværk, så må jeg tage det til efterretning, siger han.

Anklagemyndigheden oplyser, at de heller ikke vil anke dommen.

Erstatningskrav spøger stadig

Klitsagen mangler dog stadig et enkelt efterspil - nemlig erstatningssagen. Under straffesagen mod Hans Andersen og den 39-årige, oplyste anklagemyndigheden nemlig, at Frederikshavns Kommune nedlagde erstatningskrav mod de to dømte.

Beløbet for hærværket blev under retssagen nedjusteret fra 447.000 kroner til omkring 312.000 kroner, efter det kom frem, at der var blevet reetableret et større areal, end de to mænd nu er dømt for at have ødelagt.

I dommen sagde Retten i Hjørring dog, at det ikke var bevist, at der reelle beløb for ødelæggelserne var 312.000 kroner.

Dermed står det stadig og flagrer i vinden - ligesom det har gjort, siden sagen begyndte i oktober 2019.

Hans Andersen og den 39-årige har nemlig begge angrebet kommunens beregninger af hærværket - og i særdeleshed prisen, som de mener er blæst helt ud af proportioner.

Den tvist skal nu afgøres i et civilt søgsmål på et senere tidspunkt.