Oplev Anne Linnet - og det er helt gratis

ØSTERVRÅ:Det ser ud til, at Østervrå og omegn igen har fået sig en fast sankthans-tradition.

Efter nogle år uden sankthansbål i byen, så blev der i 2021 stablet et ny arrangement på benene. Begivenheden fandt sted ved Gjersholt Sø - på et areal det lokale ægtepar, Lone og Rasmus Haugaard, ejer.

Arrangementet i 2021 var en prøveballon - men idéen viste sig altså at være holdbar.

- Vi gentager arrangementet på basis af samme skabelon, som vi havde sidste år. Der kom cirka 700 mennesker, og det var noget mere, end hvad vi egentlig havde forventet og håbet på, siger Rasmus Haugaard.

- Så vi går igen efter modellen med en kendt taler - og en kendt musiker, der leverer et kulturelt indslag.

Arrangementet starter klokken 17.15 - og finder naturligvis sted torsdag 23. juni. Båltaler er integrationsminister Kaare Dybvad Bek - og den musikalske underholdning leveres af sangerinden Anne Linnet.

Spændte på størrelsen

- Vi er jo lidt spændte på, hvor stort arrangementet kan blive i år. For sidste år kom der 700 selvom der jo var massive corona-restriktioner. Og det har vi jo ikke i år. Så vi er meget spændte på, hvad det betyder for interessen.

Rasmus Haugaard tilføjer dog, at arrangementet afvikles på en bakkeskråning, der har et areal på mellem tre og fire hektar.

- Så det skal da gå noget galt, hvis vi ikke kan være der, siger han med et smil.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Østervrå Borgerforening, KFUM Spejderne og ØVI's Venner - og derudover bidrager EU's LAG-midler økonomisk til begivenheden.

At det i det hele taget kunne lykkes at få EU-kroner til projektet, forklarer Rasmus Haugaard sådan her:

- Tidligere var man i stand til at trække rigtigt mange mennesker til grundlovsmøder, sankthansfester og lignende arrangementer. Det var arrangementer, som mange en gang tog til - men det er også noget, der nærmest har været uddøende. Men vores grundidé var at prøve, om vi kunne genskabe den form for fællesskab her. Det er det håb, der ligger bag vores arrangement.

Der er fri entré til arrangementet, og der kan købes pølser, øl og vand på pladsen.