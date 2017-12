Oprydning på Nytorv

FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Avis’ tidligere domicil i Skippergade og Skipperhusets dage er talte.

Bygningerne ved Nytorv bliver nu jævnet med jorden for at give plads til nye planer.

Det er Colosseum Ejendomme A/S, der i dag ejer hele hjørnet, inklusiv den store ejendom, hvor der i dag er stenhuggeri i stueetagen i den tidligere Heile-møbelforretnings lokaler.

I mange år var der liv og glade dage i den store avis-bygning, da Frederikshavns Avis’ mangfoldige medarbejderskare fyldte lokalerne fra tidlig morgen til sen aften, men de seneste år har her været anderledes stille i Danmarksgade nord.

Frederikshavns Avis flyttede fra det store hus i Danmarksgade i forbindelse med fusionen med Vendsyssel Tidende i 1995, hvor redaktionen for den nye VT Frederikshavns Avis blev samlet i Tordenskioldsgade.

Herefter rykkede AOF’s Daghøjskole i en årrække ind, men de seneste år har den stærkt forfaldne bygning stået tom.

Olsen, Bang & Schrøder, Psykologisk Rådgivning og Organisationsudvikling, er netop flyttet fra Skipperhuset og omkring hjørnet og har nu adresse i Danmarksgade i den sydlige ende af den tidligere Heile-forretning.

Direktør Brian Severinsen, Colosseum, mangler de sidste underskrifter på kontrakterne, inden han er klar til at løfte sløret for, hvilke planer, der er for området.

Han har tidligere fået tilladelse til at lave en højresvingsbane i sydgående retning umiddelbart efter lyskrydset ved Nytorv.