Optur for Hjallerup Marked: Folks penge har siddet løst i år

HJALLERUP:Formanden for Hjallerup Marked Keld Nielsen har nogle forskellige pejlemærker for, hvordan markedet er gået i år. Enkelte pejlemærker skal der tænkes over, men overordnet er det en meget tilfreds markedsformand vi møder på markedets sidste dag for at evaluere 2022.

Markedet tager ikke entré, så besøgstallet er et af de spørgsmål, som Keld Nielsen kun kan svare ved at give sit bedste bud på. Men 16 år i markedsudvalget er en god ballast for ham for at vurdere interessen i år.

Hjallerup Marked 5.juni 2022

Keld Nielsen fortæller, at markedets comeback er blevet fejret med maner. Folk er strømmet til, og de har brugt penge både i teltene, på pladsen og så kræmmerne.

- Vi plejer at sige, at markedet besøges af 200.000 gæster, og den melding passer i hvert fald også i år. Lørdag var der rigtig mange mennesker, og da vi gjorde omsætningen lørdag aften var vi allerede på niveau med 2019, så søndagen er bonus oven i. Vi er over budgettet.

Men faktisk er overskuddet, som offentliggøres til november i forbindelse med repræsentantskabsmødet, ikke det vigtigste for Keld Nielsen og de andre frivillige i markedsudvalget.

- Det vigtigste er at vores gæster har det sjovt og at de frivillige har det sjovt. Og for at tage de frivillige først, så har markedet ikke haft problemer med at skaffe 2100 frivillige. Det er han taknemmelig for. Han er slet og ret stolt og glad over den store opbakning fra frivillige, samarbejdspartnere, leverandører og kræmmere.

Sol og søndag på Hjallerup Marked og masser af børnefamilier. Foto: Claus Søndberg

Hjallerup Marked vil være et sted for hele familien. Det er i hvert fald lykkes denne søndag. På markedsgaderne er fyldt med forældre med klapvogne, og det er lige før, de laver en trafikprop. Til gengæld er hestene nok mest at finde i markedets logo. En gang blev der handlet 20.000 heste på Hjallerup Marked, i dag er tallet omkring 150. Men hesten hører fortsat til på Hjallerup Marked, og man har satset kraftigt på at lave et stort ridecenter, som afvikler stævne samtidig med markedsdagene. Her har der været 160 overnattende heste.

De skal have drøftet pejlemærket kræmmere. Keld Nielsen ved ikke præcist, hvor mange kræmmere, der er blevet væk. De kræmmere, som er kommet ser til gengæld glade ud, når Keld Nielsen møder dem.

Så blev der også lidt støvet i gaderne. Det er sommer i Danmark. Foto: Claus Søndberg

- Før corona i 2019 havde vi 5, 5 kilometer handelsgader med kræmmere, hvis du vil gå forbi dem allesammen. Nu skal du gå fem kilometer.

Med og uden t-shirt i solen på en fridag. Foto: Claus Søndberg

-Så vi skal have talt med kræmmerne om ting skal gøres anderledes. Det kan også skyldes at nogle kræmmere i løbet af de tre år er stoppet på grund af alder og andre har fundet på andet at give sig til. Endelig er det svært og meget dyrt at få varer hjem fra østen, fragten på varerne er steget enormt, forklarer Keld Nielsen.

De unge er glade for at besøge markedet, både når der er fest om aftenen og til en fredelig slentretur blandt boderne. Foto: Claus Søndberg

Der var også lige et problem med afviklingen af trafikken lørdag. En dame hører vi i forbifarten sige, at hun holdt i kø i halvanden time for at komme væk fra parkeringspladsen.

- Det var dog ikke værre end at hun er tilbage i dag, svarer Keld Nielsen.

Som markedsformand har han det ligesom alle de andre frivillige sjovt. Og siger med et smil, da han siger farvel for i år.

- Egentlig er markedet vel svært at skrive om år efter år for jer journalister. Vi har ikke rigtig nogen nyheder inden markedet. Vi har ingen grund til at lave noget om, der fungerer. Gæsterne kan kende markedet, de ved, hvad de får, ved hvornår der er fest og hvornår her er fredeligt for familierne. Der er stort set ingen vold.