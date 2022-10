Ordblinde Jens Borup nægter at stemme for budgettet

FFREDERIKSHAVN:- Jeg har sagt fra dag 1, at jeg ikke kan stemme for et budget, hvor vi sparer på rengøringen til de ældre. Og når 20 procent ikke kan læse, når de forlader folkeskolen, så skal vi afsætte ekstra midler til dansk.

Sådan siger Jens Borup fra Venstre i forbindelse med budgetvedtagelsen i byrådet onsdag aften, hvor han lod en bombe springe. Han havde ikke tænkt sig at stemme for budget 2023. Velvidende, at Venstres gruppeformand Peter Sørensen for flere uger siden skrev under på en budgetaftale. Derfor var kun en lille gruppe mennesker indviet i Jens Borups beslutning

Det kom tydeligvis bag på socialdemokraterne ikke mindst borgmester Birgit S. Hansen, som blev vred.

- Jeg har ingen respekt for, at du fastholder, at vi ikke skal spare på rengøringen uden at pege på en finansiering. Det er populistisk, sagde Birgit S. Hansen blandt andet.

Besparelsen på rengøringen betyder, at de ældre fremover får gjort rent hver tredje uge i stedet for hver 14.dag.

Jens Borup valgte faktisk at starte et helt andet sted, da han fik ordet.

Han fortalte, hvordan han som dreng på sydfyn ikke kunne læse, fordi han lider af svær ordblindhed. Hans mor og en lærer insisterede på at Jens, havde brug for at lære at læse.

- Jeg kan ikke læse heller ikke i dag. Men jeg har lært en teknik, hvor jeg affotograferer ordet. Skal jeg læse en tekst for eksempel til et byrådsmødet tager det fire gange så lang tid som for dig, forklarede Jens Borup Nordjyske efter mødet var slut.

Det er således hjerteblod for ham, at børn med læsevanskeligheder får den nødvendige hjælp, og pengene til den støtte, skal der være råd til i Frederikshavn kommunes budget. Tidligere år har kommunen givet ekstra hjælp til elever, der har svært ved matematik og dansk. Resultaterne var gode, lød det tidligere i debatten fra Venstres gruppeformand Peter Sørensen før han meddelte, at kun fem af Venstres byrådsmedlemmer ville bakke op om budgettet.

Med til historien om ordblinde Jens, der fik hjælp til at læse, hører, at han siden fik en flot erhvervskarriere.

Jens Borup, der i dag bor på en gård ved Kandestederne blev fiskeskipper og bestyrelses-formand for den store virksomhed FF Skagen. Han har også en tillidspost som bestyrelsesmedlem i Jyske Bank.

Han blev valgt til byrådet i Frederikshavn Kommune ved valget i 2021, og dermed er det første gang, han var været med til en budgetvedtagelse.

- Af respekt for Venstres forhandlere, der har gjort alt for at få vores krav igennem, har jeg besluttet at stå fast på mine holdninger ved at undlade at stemme, sagde Jens Borup.