Ordkrig: Nordjysk borgmester i skudlinjen

NORDJYLLAND: Borgmestre på Sjælland er røget i en regulær ordkrig med jyske borgmestre, og specielt Frederikshavns borgmester Birgit Hansen er kommet i skudlinjen.

I en helsidesannonce i danske dagblade skriver borgmestre i 34 kommuner i hovedstadsområdet, at nu må pengestrømmen til Jylland stoppe.

De sjællandske borgmestre er nemlig trætte af at sende penge til Jylland som led i udligningsordningen. De føler, at det går ud over serviceniveauet og borgernes rådighedsbeløb på Sjælland.

Udklip af annoncen fra dagens landsdækkende aviser.

I annoncen fremhæves det, at "en borger i Frederikshavn har for eksempel 9495 kroner mere til rådighed om måneden end en borger i Lyngby-Taarbæk Kommune".

De i alt 34 sjællandske borgmestre bruger en tidligere udsendt pressemeddelelse fra Birgit Hansen som dokumentation for påstanden.

Pressemeddelelsen fra den frederikshavnske borgmester blev udsendt i et forsøg på at lokke flere til at bosætte sig i den nordjyske kommune.

Ærgerlig kamp

Den nordjyske borgmester kalder det overfor tv2.dk "ærgerligt, at der er opstået en kamp mellem Jylland og Sjælland".

- Det er fuldstændig et vildskud at blande leveomkostninger og kommunaløkonomi sammen, siger Birgit Hansen til tv2.dk om den sammenligning.

- Det er under lavmålet. Det flytter fokus. Jeg vil gerne diskutere udligningsordningen med dem og prøve at forstå deres modsvar, men de skal bevare deres fokus, siger hun til tv2.dk.