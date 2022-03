Orskov klar med stor satsning: - Vi har nået ny milepæl

FREDERIKSHAVN:Det er et år siden Orskov Yard kunne tage sin nye flydedok i brug, og nu er endnu en milepæl i udviklingen af værftets nordlige område nået.

I området omkring den nye flydedok er der bygget et nyt stort rør-og maskinværksted på 1.600 kvadratmeter, og det er netop fredag blevet officielt indviet.

- Vi er meget stolte over at have nået endnu en milepæl i udviklingen af Orskov Yard. Vi har med den nye flydedok og nu det nye værksted mulighed for at servicere endnu flere kunder og sikre at de får en god totaloplevelse, hvor vi tager hånd om hele skibet og de installerede systemer, siger administrerende direktør Lars Fischer, Orskov Yard.

Det nye værksted understøtter gode arbejdsbetingelser for specialiseret eftersyn af store propellersystemer, thrustere, ror og spil samt fremstilling af rørsystemer.

Det er udstyret med fire traverskraner, som hver især kan håndtere en vægt på op til 40 tons.

Rørværkstedet er udstyret med to kraner, som hver har en løftekapacitet på 6 tons.

Der er desuden flytbare udluftningssystemer placeret i svejsekabiner og arbejdsområder og som, kombineret med statisk ventilation, sikrer et sundt arbejdsmiljø.

- Med vores tre ISO-certificeringer indenfor kvalitetsledelse, miljøledelse, og arbejdsmiljø sikrer vi, at procedurer og betingelser er på plads, således at vitale dele af skibenes udstyr bringes tilbage til deres oprindelige stand efter et værftsophold hos Orskov Yard, siger administrerende direktør Lars Fischer.

Den store aktivitet på værftet viser, at det nye værksted har sin berettigelse.

I øjeblikket arbejdes der på ni skibe - tre canadiske trawlere, en grønlandsk trawler, et norsk fiskeskib, to norske offshoreskibe, et amerikansk ekspeditionsskib samt en dansk færge.

Aktiviteten sikrer fuld beskæftigelse til værftets 200 ansatte og inklusiv underleverandører estimeres det, at der med de igangværende opgaver beskæftiges omkring 600 personer på værftsområdet.