Otte smittetilfælde hos hjemmeplejen: Nye tiltag på vej i Frederikshavn Kommune

SÆBY: De relativt høje smittetal i Sæby den seneste uge har vakt opsigt og undren. I øjeblikket er der konstateret et sted mellem 21 og 27 positive tilfælde i Sæby den seneste uge, mens der eksempelvis i Skagen "kun" blev testet mellem en til seks positive i samme periode. For hvorfor er det lige netop denne del af Frederikshavn Kommune, der er så hårdt medtaget, når en by som Skagen, der har noget nær lignende demografisk opbygning har mere held, hvad angår den verserende viruspandemi.

I Sæby er det navnligt iblandt hjemmeplejen, at smittetrykket kan være en plausibel forklaring. Således er der ifølge Hanne Andersen, formand for ældrerådet i Frederikshavn Kommune, målt flere positive tilfælde af coronavirus i den seneste uge.

Sæby fremtræder sammen med Abildgård sogn som nogle af de sogne, hvor smittetrykket for alvor bonner ud på den kortlægning af smittetilfældene, som Frederikshavn Kommune offentliggør hver dag.

I en vejledning udsendt af Sundhedsstyrelsen i slutningen af den forgangne måned, forklarer styrelsen, hvordan medarbejdere i både den offentlige og private hjemmepleje bør forholde sig til, hvordan spredningen af coronavirus mindskes.

“Hos borgeren er det vigtigt, at der er særligt fokus på hygiejne og korrekt brug af værnemidler, hvor det er relevant, samt at organisere og tilrettelægge besøg hos borgeren mhp. at forebygge og mindske smittespredning.

For hjemmeplejen er det en central udfordring, at medarbejderne ofte har meget tæt kontakt til borgerne og samtidig bevæger sig fra potentielt smittede til ikke-smittede borgere.,” står der blandt andet i vejledningen.

Formanden for ældrerådet, Hanne Andersen er tryg ved den nuværende procedure med test blandt hjemmeplejere hver 14. dag. Arkivfoto: Bente Poder

I Frederikshavn Kommune er tilfældet, at man tester sine hjemmehjælpere hver 14. dag. Det fortæller formand for ældrerådet i Frederikshavn Kommune, Hanne Andersen.

- Jeg er tryg ved den procedure, vi har nu, hvor vi tester hver 14. dag. I Sæby kunne det måske give mening at teste endnu mere. Men man kan jo blive smittet dagen efter, så på den måde er testen bare et øjebliksbillede, og så kan ingen jo vide sig sikre, hvis de er symptomfrie. Min opfordring er at blive hjemme, hvis man viser tegn på selv de mindste symptomer, fortæller hun til NORDJYSKE.

Rikke Albrektsen, som er social- og sundhedsdirektør i Frederikshavn Kommune, er en del af den krisestab i kommunen, der regelmæssigt mødes for at drøfte eventuelle tiltag, der kan bremse coronasmitten.

- Lige nu ser vi på, hvordan vi kan sikre bemandingen blandt personalestaben, hvis der er smitte. Det kan eksempelvis ved at forhøre borgerne, om de kan undvære ske nogle behov, der ikke er ikke-livsnødvendige behov, såsom vask eller rengøring. Vi bestræber os på alt, hvad der står os i vores magt for at standse smitten her og nu. Hvis situationen bliver mere alvorlig, kan vi tage en nødbekendtgørelse i brug, siger social- og sundhedsdirektøren til NORDJYSKE.

I juni besluttede regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i fællesskab, at der skulle foregå en systematisk test af de ansatte i hjemmeplejen, således de nu blev testet mellem hver anden og sjette uge, alt efter, hvordan smittesituationen udfoldede sig i den enkelte kommune.

- Hvis vi skal teste hyppigere, så skal det besluttes af de relevante myndigheder. Det er ikke noget, vi som kommune kan styre, siger social- og sundhedsdirektør, Rikke Albrektsen.

Onsdag mellem 9 og 17 var det på grund af det store smittetryk muligt for indbyggerne i Sæby og omegn at besøge et såkaldt pop-up-test-telt.

Krisestaben i Frederikshavn Kommune holder møde igen på tirsdag.